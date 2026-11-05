Quân khu 2 kiểm tra toàn diện công tác quân sự, quốc phòng năm 2026 tại Bộ CHQS tỉnh

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 phát biểu kết luận kiểm tra.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 247, Ban CHQS phường Minh Xuân và Ban CHQS xã Yên Sơn. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời, kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch phòng thủ dân sự; công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác chuyên ngành.

Qua kiểm tra cho thấy, năm 2026, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương phù hợp với tình hình thực tiễn. Hệ thống văn kiện tác chiến được xây dựng, bổ sung, điều chỉnh đầy đủ. Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm.

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, giáo dục quốc phòng và an ninh, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai chặt chẽ. Toàn tỉnh đã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự đạt 83,72% số xã, phường (36/43 đơn vị), bảo đảm an toàn tuyệt đối; công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Nhiệm vụ huấn luyện được tổ chức đúng kế hoạch, quân số tham gia đạt yêu cầu, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 86,2% khá, giỏi.

Bộ CHQS tỉnh cũng phối hợp triển khai các nhiệm vụ, dự án trọng điểm trên địa bàn. Đối với dự án rà phá bom mìn, vật nổ, các lực lượng đã tổ chức thi công được 413,41/454ha, đạt 91,59% diện tích được giao. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực tham gia hỗ trợ các địa phương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; phối hợp triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, đền ơn đáp nghĩa.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Lê Văn Sơn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, trong điều kiện địa bàn rộng, có nhiều yếu tố đặc thù, khối lượng nhiệm vụ lớn, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, tích cực phối hợp với các lực lượng, địa phương triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là tham gia hỗ trợ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, thực hiện dự án rà phá bom mìn, vật nổ và Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Cùng với đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, nhất là khu vực biên giới; kịp thời tham mưu những chủ trương, giải pháp xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thực hiện tốt công tác đối ngoại, quản lý và bảo vệ biên giới; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Quan tâm xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.