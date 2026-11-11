Quân khu 2 kiểm tra phương án diễn tập năm 2027 tại Lào Cai

Tham dự buổi kiểm tra có đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Lê Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện các cơ quan chức năng của Quân khu và Bộ CHQS tỉnh.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lào Cai báo cáo phương án diễn tập.

Tại buổi kiểm tra, Bộ CHQS tỉnh báo cáo phương án diễn tập, trong đó tập trung vào công tác chuẩn bị khu vực vận hành cơ chế, khu căn cứ chiến đấu giả định và thao trường diễn tập thực binh.

Trên cơ sở báo cáo và kiểm tra thực tế từng vị trí, đoàn công tác rà soát, đánh giá tính hợp lý, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các khu vực diễn tập. Đồng thời, đoàn xem xét việc quy hoạch, bố trí hệ thống sở chỉ huy, công sự, trận địa, thao trường và các điều kiện bảo đảm phục vụ diễn tập.

Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra, Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ CHQS tỉnh Lào Cai trong triển khai công tác chuẩn bị.

Đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của đoàn công tác, khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án diễn tập; bố trí các khu vực khoa học, hợp lý, sát đặc điểm địa hình, nhiệm vụ tác chiến và tình huống giả định. Trong đó, khu vực vận hành cơ chế phải bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng trình tự; khu căn cứ chiến đấu giả định phải đáp ứng yêu cầu bí mật, an toàn, phù hợp với ý định tác chiến. Thao trường diễn tập thực binh cần được chuẩn bị đồng bộ, bảo đảm các điều kiện tổ chức thực hành, xử trí tình huống và an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi kiểm tra.

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu nhấn mạnh, công tác chuẩn bị phương án diễn tập có ý nghĩa quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả cuộc diễn tập. Vì vậy, Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Quân khu và các đơn vị liên quan, thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập được chỉ ra qua kiểm tra. Bên cạnh đó, bảo đảm phương án diễn tập sát thực tế, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trong khu vực phòng thủ.