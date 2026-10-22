Quân khu 2 kiểm tra công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác thành lập, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh; kết quả tham mưu ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoạt động KVPT. Đoàn công tác cũng kiểm tra hệ thống văn kiện KVPT; kết quả xây dựng thế trận quốc phòng, phát triển các tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học và công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại; công tác bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng hệ thống công trình phòng thủ trên địa bàn.

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 phát biểu tại buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá, Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh Lai Châu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tương đối đồng bộ, toàn diện các nội dung xây dựng và hoạt động KVPT, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, nhất là trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kết quả đạt được góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.

Thiếu tướng Nguyễn Thế Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu thông qua báo cáo kết quả kiểm tra.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống văn kiện xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Lê Văn Sơn Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoạt động KVPT của tỉnh Lai Châu; đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh Lai Châu tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong xây dựng KVPT. Chú trọng rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ; củng cố các tiềm lực, xây dựng thế trận quân sự vững chắc; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh, an toàn địa bàn; quan tâm bố trí nguồn lực xây dựng các công trình quốc phòng, công trình chiến đấu, nhất là hệ thống công sự, trận địa phục vụ tác chiến “Vòm phòng không bền vững” và chốt dân quân thường trực tại các xã biên giới; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.