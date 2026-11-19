Quân khu 2 kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Sơn La.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và các tài liệu liên quan.

Tại cuộc kiểm tra, đại diện Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, thu thập, rà soát thông tin, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng bản đồ tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ xác định danh tính. Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ CHQS tỉnh cũng nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất Ban Chỉ đạo Quân khu 2 quan tâm hỗ trợ trang thiết bị chuyên dụng, phương tiện và cơ sở vật chất phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu, bảo quản hài cốt liệt sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và những kết quả Bộ CHQS tỉnh Sơn La đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy kết quả, khắc phục khó khăn, hạn chế; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan; đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin, tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch, bảo đảm an toàn, chặt chẽ, hiệu quả. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.