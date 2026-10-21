Quân khu 2 kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Thanh Thủy

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại bình độ 300.

Tại thực địa, đoàn trực tiếp kiểm tra việc bố trí lực lượng, triển khai tìm kiếm, quy tập; nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác khảo sát, xác minh thông tin, khoanh vùng tìm kiếm và các biện pháp bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Bình độ 300 nằm ở phía Tây sông Lô, là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Từ tháng 2-1979 đến cuối năm 1989, nhiều đơn vị đã tham gia chiến đấu tại đây vào những thời điểm khác nhau. Nhiều cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh, đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Quá trình tìm kiếm, cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh đã phát hiện nhiều mảnh xương cùng các di vật.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân nghe các cựu chiến binh cung cấp thông tin về vị trí liệt sĩ nằm lại.

Trong chương trình làm việc, đoàn dự hội thảo thu thập, cung cấp, xác minh thông tin, tư liệu lịch sử phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại bình độ 300. Các cựu chiến binh từng chiến đấu thuộc các đơn vị: Đặc công 821, Quân khu 2; Trung đoàn 149, Sư đoàn 356; Trung đoàn 174, Sư đoàn 316; Trung đoàn 754, Sơn La đã cung cấp thông tin, trao đổi với Bộ CHQS tỉnh và lực lượng tìm kiếm, quy tập.

Các ý kiến tập trung làm rõ phiên hiệu đơn vị, chức vụ, thời gian, địa bàn chiến đấu của từng nhân chứng; những trận đánh trực tiếp tham gia, diễn biến và hướng tiến công. Từ ký ức chiến trường, các cựu chiến binh trao đổi về vị trí chốt giữ, cửa mở, tuyến tiền duyên, tuyến xuất phát xung phong và những khu vực có cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Đặc biệt, các nhân chứng cung cấp thông tin về hang đá, công sự, giao thông hào, hầm trú ẩn bị sập hoặc vùi lấp; tổ chức lực lượng tại từng vị trí; số lượng, thời gian và hoàn cảnh hy sinh của cán bộ, chiến sĩ. Đây là những căn cứ quan trọng để đối chiếu với hồ sơ, tài liệu và thực địa, xác định khu vực trọng tâm tìm kiếm.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân kiểm tra thực địa khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại bình độ 300.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và nỗ lực của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhân chứng để thu thập, xác minh thông tin; tổ chức tìm kiếm khoa học, hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồng chí nhấn mạnh, thông tin do các cựu chiến binh cung cấp có ý nghĩa thiết thực trong khoanh vùng những nơi có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, nhất là vị trí nghi có mộ tập thể. Các đơn vị cần tiếp tục rà soát, đối chiếu, bổ sung căn cứ phục vụ khảo sát, tìm kiếm; khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.