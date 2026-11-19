Quân khu 2 kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Sơn La. (Ảnh: THỌ SƠN)

Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 2 làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Đậu Thanh Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Sơn La cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La.

Quán triệt nội dung kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân nhấn mạnh, đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La thời gian qua.

Đại tá Đậu Thanh Quang, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi kiểm tra. (Ảnh: THỌ SƠN)

Trọng tâm kiểm tra là việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên; kết quả thu thập, xác minh, xử lý thông tin về liệt sĩ; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách và xây dựng bản đồ tìm kiếm, quy tập.

Đoàn cũng đánh giá công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin; việc bảo đảm chế độ, chính sách, kinh phí và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Chính, Trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị, Quân khu 2 phát biểu tại buổi kiểm tra. (Ảnh: THỌ SƠN)

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cho biết, thời gian qua đơn vị đã chủ động tham mưu, triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên; chú trọng công tác tuyên truyền, thu thập, rà soát thông tin, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng bản đồ tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ xác định danh tính.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo Quân khu 2 quan tâm hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, phương tiện và cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu khảo sát, tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu và bảo quản hài cốt liệt sĩ.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và các tài liệu liên quan. (Ảnh: THỌ SƠN)

Trên cơ sở báo cáo, đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và các tài liệu liên quan; đối chiếu tính đầy đủ, thống nhất, chính xác của hồ sơ với kết quả triển khai nhiệm vụ trên thực tế.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và những kết quả Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đạt được.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 phát biểu tại buổi kiểm tra. (Ảnh: THỌ SƠN)

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân yêu cầu thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy kết quả, khắc phục khó khăn, hạn chế; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin về liệt sĩ; tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, an toàn và hiệu quả. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.