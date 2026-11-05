Quân khu 2 khen thưởng hơn 300 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm

Trong 80 ngày thi đua, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động trước, trong và sau lễ kỷ niệm; chất lượng chấp hành pháp luật, kỷ luật được nâng lên. Công tác tuyên truyền bám sát nhiệm vụ, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ xung kích thực hiện việc mới, việc khó; tham gia các hội thi, hội thao cấp toàn quân, toàn quốc đạt nhiều giải cao. Các đơn vị hoàn thành 268 công trình, 326 sáng kiến, sản phẩm chào mừng; xuất bản bộ sách “Lịch sử lực lượng vũ trang Quân khu 2 (1946-2026)” và phim truyền thống “Viết tiếp bản hùng ca Tây Bắc”.

Trung tướng Phạm Đức Duyên phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Khí thế thi đua còn được cụ thể hóa trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Các lực lượng đã thực hiện hơn 43.600 ngày công, tìm kiếm, quy tập được 429 hài cốt liệt sĩ. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 xung kích đi đầu trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nhà cho nhân dân tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ghi nhận thành tích của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ, Bộ tư lệnh Quân khu 2 khen thưởng 15 tập thể, 57 cá nhân tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm và 32 tập thể, 203 cá nhân trong thực hiện các nhiệm vụ phục vụ lễ kỷ niệm.

Trung tướng Phạm Đức Duyên trao Giấy khen tặng các tập thể.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 2 trao Giấy khen tặng các tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, lựa chọn, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên từng lĩnh vực công tác. Đồng thời, phát huy kết quả đạt được, giữ “lửa thi đua”, biến thi đua thành động lực phát triển, tạo đà vững chắc để LLVT Quân khu lập nhiều chiến công, thành tích.

Các cơ quan, đơn vị thống nhất ý chí, hành động trong cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ; cụ thể hóa 6 chỉ đạo, định hướng lớn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 thành kế hoạch, chương trình hành động sát với đặc điểm, nhiệm vụ, loại hình cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới…