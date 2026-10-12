Quân khu 2 đón nhận danh hiệu Anh hùng: Hun đúc truyền thống 'trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng'

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 2 cho biết: Trải qua 80 năm, Lực lượng vũ trang Quân khu 2 không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công vang dội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao cho; góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, oanh liệt của quân, dân Tây Bắc và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương duyệt đội Danh dự tại Lễ kỷ niệm.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Lực lượng vũ trang Quân khu 2 luôn nỗ lực, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ các địa phương vững chắc; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chiến lược ''Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng ứng phó và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trung tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2 trình bày diễn văn kỷ niệm.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Tây Bắc là miền đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, có vị trí chiến lược trọng yếu trên hướng Bắc và Tây Bắc của Tổ quốc. Trên địa bàn Quân khu 2 có Đất Tổ Hùng Vương, cội nguồn thiêng liêng của dân tộc.

Từ tiền thân là lực lượng vũ trang Chiến khu 10, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã trưởng thành trong đấu tranh cách mạng, được tôi luyện qua chiến đấu, gian khổ và hy sinh. Dựa vào nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cùng đồng bào các dân tộc vượt qua muôn vàn thử thách, góp sức vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích và đóng góp to lớn trong suốt 80 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong khi tình hình thế giới, khu vực còn nhiều bất ổn, khó lường. Đối với Quân khu 2, địa bàn rộng, địa hình chia cắt, biên giới dài, đời sống một bộ phận đồng bào còn khó khăn; thiên tai, sạt lở, lũ quét luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Những khó khăn ấy đòi hỏi từng cấp ủy, người chỉ huy phải sâu sát cơ sở, hiểu rõ địa bàn, nắm chắc lực lượng và chuẩn bị kỹ mọi phương án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, giữ vững thế chủ động bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống; quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; cụ thể hóa sát với đặc điểm quân khu.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phải nhận diện sớm nguy cơ, dự báo đúng chiều hướng, tham mưu kịp thời, xử lý hiệu quả ngay từ cơ sở; duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với Công an, các đơn vị chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương; xác định rõ trách nhiệm từng lực lượng, từng cấp chỉ huy, không để khoảng trống trong phối hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 2.

Mỗi nhiệm vụ phải rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả cần đạt. Người chỉ huy phải nắm được đơn vị mình đang thiếu gì, yếu ở đâu, khi có tình huống thì xử trí thế nào; kiên quyết không để chủ quan, mất cảnh giác, bị động, bất ngờ; chủ động bảo vệ hòa bình, ổn định để phục vụ phát triển đất nước là trách nhiệm thường xuyên, phải được thực hiện từ những công việc hằng ngày.

Xây dựng Quân khu vững mạnh về chính trị, giữ nghiêm kỷ luật, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải hiểu sâu nhiệm vụ, giữ vững niềm tin, có khả năng nhận diện và đấu tranh với thông tin xuyên tạc, kích động, chia rẽ. Cán bộ chủ trì phải làm gương về phẩm chất, năng lực và hành động, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình...

Các đại biểu dự buổi Lễ kỷ niệm.

Quân khu thực hiện tốt đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, mỗi hoạt động đối ngoại phải có nội dung thiết thực, kết quả cụ thể, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đối ngoại phải vững vàng về bản lĩnh, nắm chắc nguyên tắc, có tác phong chuẩn mực, giữ gìn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Tình hữu nghị cần được bồi đắp bằng sự chân thành, thủy chung và trách nhiệm; chủ quyền phải được gìn giữ bằng ý chí kiên định, sự tỉnh táo và sức mạnh tổng hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu trưng bày sản phẩm quốc phòng tại Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 2 sẽ giữ trọn lời thề với Đảng, với dân, cùng đồng bào các dân tộc bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng Tây Bắc ngày càng giàu đẹp, để mỗi bản làng thêm yên vui, mỗi gia đình thêm ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Quân khu 2, Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.