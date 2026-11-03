Quân khu 2 đẩy nhanh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Ngày 2/11/2026, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Bộ Tư lệnh Quân khu 2, kết nối trực tuyến tới 6 điểm cầu Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh trên địa bàn. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2 và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 2 đồng chủ trì.

Tại điểm cầu Phú Thọ, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì, cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Quy tập 429 hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 31/10/2026, toàn Quân khu đã huy động hơn 43.600 ngày công, tìm kiếm, quy tập được 429 hài cốt liệt sĩ, gồm 396 hài cốt trong nước và 33 hài cốt tại Lào, đạt 61,3% kế hoạch năm và 52,32% chỉ tiêu toàn Chiến dịch.

Các đơn vị phối hợp tổ chức 24 lễ truy điệu, an táng 345 hài cốt liệt sĩ trang nghiêm, đúng nghi lễ; đồng thời rà phá bom mìn, vật nổ trên diện tích hơn 10.553 ha, đạt gần 90% kế hoạch.

Công tác lấy mẫu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ được đẩy nhanh. Toàn Quân khu đã lấy 9.619 mẫu hài cốt liệt sĩ tại 174 nghĩa trang, đạt 84,6% kế hoạch và bàn giao cho cơ quan chức năng. Số mẫu sinh phẩm thu nhận từ thân nhân liệt sĩ đạt 31.873/33.144 trường hợp, tương đương 96,2%.

Lấy mẫu giám định ADN tỉnh đã thu được 3.999 mẫu hài cốt liệt sỹ

Tiếp tục rà soát, xác minh thông tin

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 38.607 liệt sĩ. Qua rà soát, tỉnh xác định 5.050 phần mộ cần lấy mẫu giám định ADN và 1.385 thông tin về hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục xác minh.

Từ công tác tuyên truyền, Phú Thọ đã tiếp nhận 66 thông tin về những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, đồng thời chuyển 50 thông tin để phối hợp với các địa phương khác xác minh, tìm kiếm.

Đến thời điểm báo cáo, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập, tổ chức truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ, trong đó 3 hài cốt đã xác định được danh tính.

Phú Thọ cũng đã thu nhận 3.999 mẫu hài cốt liệt sĩ, đạt 85,19% kế hoạch giai đoạn 1, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội. Qua hai đợt triển khai, Công an tỉnh phối hợp thu nhận 22.083 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ.

Bước sang giai đoạn 2 của Chiến dịch và năm 2027, tỉnh tiếp tục rà soát thông tin, phối hợp giữa các lực lượng để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Lãnh đạo Quân khu 2 tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm

Chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường đối sánh ADN

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái yêu cầu Ban Chỉ đạo các tỉnh đổi mới cách làm, phối hợp chặt chẽ trong rà soát, thẩm định thông tin; đẩy nhanh tìm kiếm trong nước và tại Lào, đồng thời quản lý đầy đủ hồ sơ, hiện vật, di vật liên quan.

Một nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong thu nhận mẫu, giám định và đối sánh ADN. Cùng với đó, các đơn vị cần số hóa hồ sơ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, nâng hiệu quả sử dụng các phần mềm quản lý chuyên ngành.

Hồ sơ đầy đủ, dữ liệu thống nhất và sự phối hợp giữa các cơ quan là cơ sở quan trọng để phục vụ tìm kiếm, xác minh và xác định danh tính liệt sĩ.

Nhân dịp này, Chính ủy Quân khu 2 trao Bằng khen cho 13 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 của Chiến dịch.