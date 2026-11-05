Quân khu 1 triển khai nhiệm vụ tháng 11

Dự tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Ma Công Học, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đại tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu ý kiến tại điểm cầu tỉnh.

Tháng 10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đạt nhiều kết quả tích cực. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. Công tác xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ. Đặc biệt, công tác rà phá bom mìn, vật nổ đạt 5.740,3/5.780 ha, bằng 99,31% kế hoạch; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phòng, chống thiên tai và thực hiện chính sách hậu phương Quân đội tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nổi bật, tham mưu chỉ đạo 14 xã hoàn thành diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác tuyển quân năm 2027 được triển khai chặt chẽ; đến ngày 3/11/2026, có 50/56 xã hoàn thành sơ tuyển, với trên 2.000 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt 10/18 mộ theo chỉ tiêu Quân khu giao. Chỉ đạo Trung đoàn 852 tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp tiểu đoàn có bắn đạn thật cấp trung đội, đại đội.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tháng 11, tập trung rà soát, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm bảo đảm thực chất; triển khai chặt chẽ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027. Chú trọng nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, diễn tập; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho thực hiện các nhiệm vụ. Chủ động chuẩn bị các nội dung tổng kết công tác năm 2026, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.