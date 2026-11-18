Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Trưởng BCĐ Đảng uỷ Quân khu 1 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 1, Phó Trưởng BCĐ Đảng uỷ Quân khu 1 và các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 1.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Công Khuê, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Trưởng BCĐ Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Đảng uỷ Quân sự tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Trong 2 năm qua, phong trào “Bình dân học vụ số” trong LLVT Quân khu được cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai rộng khắp, phù hợp và có hiệu quả. Toàn Quân khu 1 đã tạo lập trên 46.000 tài khoản trên các nền tảng học tập số (Qlms Quân sự, Qlms Internet, Qmi); mở 850 lớp học với trên 46.000 quân nhân tham gia; triển khai thành lập và duy trì hoạt động 600 tổ tư vấn kỹ năng số trong toàn LLVT Quân khu 1.

Trong quá trình triển khai, nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng mô hình phù hợp, sáng tạo trong tổ chức học tập, bồi dưỡng kỹ năng số, gắn phong trào với cải cách hành chính, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Tại Bộ CHQS tỉnh, phong trào “Bình dân học vụ số” đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, quản lý bộ đội, xây dựng chính quy và cải cách hành chính quân sự; chú trọng kết hợp giữa phổ cập kỹ năng số với chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ bí mật quân sự. Kết quả, đơn vị đã tạo lập 2.522 tài khoản, qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thúc đẩy tinh thần chủ động đổi mới phương pháp học tập, công tác, tạo tiền đề để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những cách làm hay, nêu lên những hạn chế cần khắc phục, thống nhất phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng La Công Phương nhấn mạnh: Phong trào “Bình dân học vụ số” không chỉ thể hiện ở quy mô tổ chức học tập hay kết quả kiểm tra mà phải được khẳng định bằng năng lực làm chủ và vận dụng công nghệ số vào thực tiễn công tác. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần xác định tự học, tự rèn luyện kỹ năng số là yêu cầu thường xuyên, qua đó đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục đưa phong trào phát triển thực chất, khắc phục biểu hiện hình thức; lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo, gắn kết quả học tập với chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cần chú trọng khai thác, ứng dụng các nền tảng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác, đồng thời chấp hành nghiêm quy định về an toàn thông tin, bảo vệ bí mật quân sự.

Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số" trong LLVT Quân khu 1 năm 2025 – 2026.