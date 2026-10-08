Quân khu 1 tổ chức Hội thao thể dục, thể thao quốc phòng năm 2026

Các khối diễu hành tại Lễ khai mạc Hội thao thể dục, thể thao quốc phòng Quân khu 1 năm 2026.

Hội thao có sự tham gia của 20 đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 1 với hơn 1.000 huấn luyện viên, vận động viên. Các vận động viên tranh tài ở 7 nội dung: Chiến sĩ khỏe; vượt vật cản huấn luyện thể lực; bơi vũ trang; bóng chuyền; bóng bàn; quần vợt và pickleball.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1 trao Cờ lưu niệm tặng các đoàn tham gia hội thao.

Hội thao nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức huấn luyện thể lực, hoạt động thể dục, thể thao ở các cơ quan, đơn vị; tuyển chọn vận động viên có thành tích xuất sắc, chuẩn bị lực lượng tham gia Hội thao thể dục, thể thao toàn quân. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, kinh nghiệm thi đấu, rèn luyện sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo tại hội thao.

Các vận động viên thi đấu môn bóng chuyền.

Phát biểu chỉ đạo hội thao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 yêu cầu: Ban Tổ chức điều hành hội thao chặt chẽ, khoa học, chính quy, linh hoạt; bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị, phương tiện. Đội ngũ trọng tài đánh giá kết quả trung thực, khách quan, chính xác, đúng điều lệ. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, quyết tâm cao; chấp hành nghiêm quyết định của trọng tài và Ban Tổ chức. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, động viên, tạo điều kiện để vận động viên chuẩn bị và thi đấu đạt kết quả tốt.