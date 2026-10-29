Quân khu 1 tặng bằng khen 12 tập thể, cá nhân trong tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với điểm cầu các tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng và thành phố Bắc Ninh. Đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì tại điểm cầu Cao Bằng.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng.

Năm 2026 và giai đoạn 1 của Chiến dịch, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 1 được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; toàn Quân khu tổ chức 50 đợt khảo sát, tìm kiếm tại 49 vị trí, quy tập được 36/60 hài cốt liệt sĩ, đạt 60% chỉ tiêu Ban Chỉ đạo quốc gia giao trong giai đoạn 1 của Chiến dịch.

Đối với công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN, toàn Quân khu khảo sát 419 nghĩa trang liệt sĩ với 46.805 phần mộ; hoàn thành khai quật, lấy mẫu tại 4.722/4.722 phần mộ chưa có thông tin, trong đó, có 3.428 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN; phối hợp lấy 22.856 mẫu thân nhân liệt sĩ. Công tác lấy mẫu được hoàn thành ngày 15/9/2026, sớm 3 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Tại tỉnh Cao Bằng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ được triển khai đồng bộ. Đến ngày 25/10/2026, đã tiến hành quy tập được 10 mộ liệt sĩ, đạt 55,6% chỉ tiêu được giao, các hài cốt sau khi cất bốc đều được lập hồ sơ đầy đủ; những trường hợp chưa xác định được danh tính được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Công an tỉnh đã rà soát thông tin của 6.260 liệt sĩ, trong đó có 1.737 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ.

Đối với công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Cao Bằng đã lấy mẫu 670 mẫu hài cốt, bàn giao 590 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện quy trình giám định ADN.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn do địa hình, địa vật thay đổi sau chiến tranh; hồ sơ, tài liệu chưa đầy đủ, đồng bộ; thông tin từ nhân chứng ngày càng hạn chế; việc thu thập, xác minh thông tin tại một số địa bàn còn chậm.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, phân công rõ trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin; chú trọng khai thác thông tin từ các nhân chứng trực tiếp tham gia chiến đấu, rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu, tiếp tục xác minh các nguồn tin có giá trị.

Tập trung lực lượng, phương tiện tìm kiếm tại các địa bàn trọng điểm, khu vực có thông tin rõ ràng, độ tin cậy cao; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu quy tập hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa, chuẩn hóa dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho lực lượng làm nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn, vật liệu nổ theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời chấn chỉnh những đơn vị triển khai chậm, hiệu quả thấp.

Nhân dịp này, Quân khu 1 tặng bằng khen 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”.