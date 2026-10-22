Quân khu 1 sơ kết phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng - quân sự

Dự hội nghị có Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các cơ quan quân sự địa phương; lãnh đạo Báo và PTTHcác tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 1, gồm: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và thành phố Bắc Ninh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Giai đoạn 2024 - 2026, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với các cơ quan báo chí địa phương được triển khai thường xuyên, chặt chẽ, bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu và yêu cầu thực tiễn tại các địa phương.

Báo Quân khu 1, Báo và PTTH các tỉnh, thành phố đăng tải, phát sóng hàng nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự và sản phẩm số về công tác QP - QSĐP. Các cơ quan báo chí từng bước đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, kết hợp báo chí truyền thống với các nền tảng số, góp phần nâng cao tính trực quan, khả năng tiếp cận và sức lan tỏa của thông tin.

Đối với tỉnh Cao Bằng, công tác phối hợp tuyên truyền được duy trì thường xuyên với 2 chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới” trên các loại hình báo chí và từng bước mở rộng trên các nền tảng số.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác phối hợp, kinh nghiệm trong xây dựng, tổ chức các chuyên mục, chuyên trang; những mặt còn hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp; các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp chỉ đạo tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với các cơ quan báo chí địa phương trên địa bàn thời gian tới.

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP - QSĐP và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tuyên truyền báo chí trong tình hình mới. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân khu và các cơ quan báo chí địa phương cần nhận thức đúng vị trí chiến lược của Quân khu 1 trong thế trận quốc phòng, an ninh của cả nước.

Báo Quân khu 1, Báo và PTTH các tỉnh, thành phố cần tuyên truyền toàn diện các nội dung của công tác quân sự, quốc phòng, công tác QP - QSĐP; chú trọng phản ánh những nhân tố mới, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt và những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở cơ sở. Đồng thời, nâng cao tính chủ động, tính chiến đấu của báo chí; quán triệt, thực hiện tốt phương châm "Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả" theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội.

Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp chỉ đạo tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2028.

Hội nghị tổ chức ký kết quy chế phối hợp chỉ đạo tuyên truyền công tác QP - QSĐP giữa Cục Chính trị, Quân khu 1 với Báo và PTTH các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2026 - 2028; thống nhất hội nghị sơ kết công tác phối hợp chỉ đạo tuyên truyền nhiệm vụ QP - QSĐP giữa Cục Chính trị với Báo và PTTH các tỉnh trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2028 sẽ do Báo và PTTH Cao Bằng đăng cai tổ chức.

Lãnh đạo Quân khu 1 trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp chỉ đạo tuyên truyền công tác quốc phòng - quân sự địa phương giai đoạn 2024 - 2026.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng bằng khen 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp chỉ đạo tuyên truyền công tác QP - QSĐP giai đoạn 2024 - 2026.