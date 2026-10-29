Quân khu 1 sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Quân khu 1 đến các điểm cầu thành phố Bắc Ninh, tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh, đồng chí Trần Ngọc Đạo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Bắc Ninh chủ trì; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố và các sở, ban, ngành liên quan dự.

Năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 1 được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị và Nhân dân; công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, khảo sát, tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu phục vụ giám định ADN được triển khai tích cực, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Quân khu đã phát hơn 913 nghìn phiếu thu thập thông tin đến các hộ gia đình, tiếp nhận 1.545 thông tin từ Nhân dân, thân nhân liệt sĩ; phối hợp với Viettel gửi hơn 7 triệu tin nhắn đến các thuê bao. Qua xác minh 450 nguồn tin, có 22 thông tin có giá trị phục vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổ chức 50 đợt khảo sát, tìm kiếm tại 49 vị trí, quy tập được 36/60 hài cốt liệt sĩ, đạt 60% chỉ tiêu Ban Chỉ đạo quốc gia giao trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đối với nhiệm vụ lấy mẫu phục vụ giám định ADN, Quân khu đã khảo sát 419 nghĩa trang với tổng số 46.805 phần mộ; hoàn thành khai quật, lấy mẫu tại 4.722/4.722 mộ chưa có thông tin thuộc diện lấy mẫu vào ngày 15/9/2026, sớm 3 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia. Trong đó, 3.428 mẫu đủ điều kiện giám định, đạt 72,6%, đã được bàn giao đến các cơ sở giám định theo quy định. Các địa phương cũng phối hợp lấy 22.856 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ.

Quân khu triển khai công tác rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập trên diện tích 1.642ha tại Lạng Sơn và Cao Bằng; đến ngày 20/10 đã bàn giao sơ bộ các khu vực dự kiến triển khai cho đơn vị thi công chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026 theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tham luận, đồng chí Trần Ngọc Đạo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Bắc Ninh nêu rõ: Năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Ban Chỉ đạo thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân, tiếp nhận, xử lý thông tin và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; linh hoạt tăng từ 4 lên 6 tổ lấy mẫu, điều chỉnh lịch lấy mẫu 3 lần. Nhiệm vụ lấy mẫu được triển khai tại 92/99 xã, phường, 215 nghĩa trang với 2.758 phần mộ; đã hoàn thành tổ chức lấy mẫu 100% số mộ theo kế hoạch, thu được 2.147 mẫu, đạt 77,84%, hoàn thành trước 6,5 tháng.

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân đạt 90,82%; tiếp nhận, xử lý thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính được triển khai thường xuyên, tạo nguồn dữ liệu phục vụ giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là cơ sở để Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập ngoài nghĩa trang, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong năm 2027 và giai đoạn 2 của chiến dịch.

Thành phố đã tiếp nhận 26 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đã quy tập 6 hài cốt liệt sĩ và bàn giao an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ theo quy định; tiếp nhận, di chuyển 24 hài cốt liệt sĩ từ tỉnh ngoài về địa phương.

Tuy nhiên công tác tìm kiếm, quy tập ngoài nghĩa trang còn khó khăn do thông tin không đầy đủ, địa hình thay đổi. Đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia và Quân khu có hướng dẫn về các trường hợp hài cốt liệt sĩ nghi bị nhầm lẫn đang an táng tại nghĩa trang; thống nhất việc lấy mẫu ADN đối với phần mộ các gia đình tự di chuyển về nghĩa trang.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh kiểm tra lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Tự Lạn.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Dương Văn Quang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và Nhân dân cung cấp thông tin; tăng cường rà soát hồ sơ, khảo sát thực địa, tập trung tìm kiếm tại những khu vực có thông tin rõ, độ tin cậy cao; kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp thực chứng với ứng dụng khoa học, công nghệ và giám định ADN.

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu nhấn mạnh, giai đoạn 2 ''Chiến dịch 500 ngày đêm'', toàn Quân khu phấn đấu quy tập 64 hài cốt liệt sĩ theo chỉ tiêu được giao; đồng thời đẩy nhanh tiến độ rà phá 1.642 ha đất còn nguy cơ bom mìn, vật nổ, bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục số hóa, chuẩn hóa dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Dịp này, Quân khu 1 tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 ''Chiến dịch 500 ngày đêm''.