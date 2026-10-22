Quân khu 1 sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2024 - 2026

Dự hội nghị về phía Quân khu 1 có các đồng chí: Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1; Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1.

Tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan quân sự địa phương; Báo và Phát thanh, Truyền hình các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 1, gồm: Thành phố Bắc Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Thiếu tướng Dương Văn Quang phát biểu tại hội nghị.

Giai đoạn 2024-2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trên địa bàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Quân khu và địa phương.

Công tác phối hợp, trao đổi thông tin, định hướng tuyên truyền được duy trì thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị và các sự kiện chính trị, lịch sử trọng điểm của đơn vị, địa phương. Trong hai năm qua, Báo Quân khu 1 và các cơ quan báo chí địa phương đã đăng tải, phát sóng hàng nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự và sản phẩm số về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, kết hợp báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình với video, infographic, mạng xã hội và các sản phẩm đa phương tiện.

Thiếu tướng Dương Văn Quang trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Các chuyên trang, chuyên mục như “Quốc phòng toàn dân”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới” tiếp tục được duy trì trên các loại hình báo chí và từng bước mở rộng trên nền tảng số. Các cơ quan, đơn vị chú trọng trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ, phát huy vai trò của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên; kịp thời phản ánh các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và những đóng góp của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó góp phần định hướng nhận thức, dư luận xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh luôn xác định tuyên truyền công tác quốc phòng, quân sự địa phương là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Năm qua, dung lượng thông tin quốc phòng, quân sự tăng gấp đôi trên sóng phát thanh, truyền hình và tăng 50% trên báo in. Trung bình mỗi năm có khoảng 1.200 tin, bài, ảnh được đăng tải, song song với việc duy trì đều đặn chuyên mục "Quốc phòng toàn dân" và chuyên trang “Quốc phòng”.

Đồng chí Lê Thanh Hoá, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh phát biểu thảo luận.

Thời gian tới, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh tiếp tục đổi mới hình thức, tăng cường phóng sự chuyên sâu và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền về lĩnh vực này.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Quang đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 1, nhất là Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố, với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên truyền, báo chí trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò chiến lược của Quân khu 1 trong thế trận quốc phòng, an ninh của cả nước; xác định công tác tuyên truyền quốc phòng, quân sự địa phương là trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, trong đó báo chí cách mạng địa phương giữ vai trò quan trọng.

Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp chỉ đạo tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2028.

Để nâng cao chất lượng tuyên truyền, Báo Quân khu 1 và các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục phản ánh toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chú trọng phát hiện, tuyên truyền nhân tố mới, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt và những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn cơ sở.

Các cơ quan báo chí cần nâng cao tính chủ động, tính chiến đấu, thực hiện tốt phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả” theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy ưu thế báo chí đa phương tiện, phù hợp bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua và ký kết Quy chế phối hợp chỉ đạo tuyên truyền công tác quốc phòng, quân sự địa phương giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với Báo và Phát thanh, Truyền hình các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2026-2028.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng bằng khen 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp chỉ đạo tuyên truyền công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2024 - 2026.