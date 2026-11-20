Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh dự và phát biểu tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, các cơ quan, đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các đơn vị đã chú trọng giáo dục nhiệm vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức huấn luyện đúng chương trình, nội dung, sát thực tế; làm tốt công tác chuẩn bị kế hoạch, văn kiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật và bảo đảm hậu cần. Đồng thời duy trì nghiêm chế độ chỉ huy, kiểm tra, giám sát; chủ động nhận diện, phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ mất an toàn, nhất là trong những nhiệm vụ có yêu cầu cao.

Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Mai Xuân Phong, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo về những thuận lợi, khó khăn trong huấn luyện và diễn tập. Đồng chí cho biết, năm 2026, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch. Đơn vị đã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại 17 xã, phường, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức diễn tập ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục những hạn chế, xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn cụ thể cho từng nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình chuẩn bị và thực hành huấn luyện, diễn tập; chú trọng bồi dưỡng, huấn luyện bổ sung cho cán bộ, cơ quan và phân đội trước khi diễn tập; phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và bảo đảm an toàn trong những năm tiếp theo.