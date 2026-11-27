Tiểu phẩm sân khấu hóa tuyền truyền về bình đẳng giới.

Tham dự chương trình có: Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó chính ủy Quân khu 1; Đại tá Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng ban Phụ nữ Quân đội; Đại tá Vũ Bá Bộ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1; Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.

Thiếu tướng Dương Văn Quang cùng lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội trao quà tặng học sinh vượt khó tại địa bàn xã Phú Lương.

Thiếu tướng Dương Văn Quang trao kinh phí hỗ trợ tủ sách pháp luật tặng đại diện Hội LHPN và Đoàn Thanh niên xã Phú Lương.

Chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên phụ nữ, học sinh và nhân dân địa phương, đồng thời trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với hình thức tuyên truyền đa dạng, gần gũi, chương trình tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc. Thông qua tiểu phẩm "Thức tỉnh", ban tổ chức truyền tải thông điệp về những hệ lụy của nạn tảo hôn đối với tương lai của trẻ em, hạnh phúc gia đình và sự phát triển của cộng đồng, từ đó vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, phát triển toàn diện.

Chương trình thu hút đông đảo học sinh tham dự.

Người dân và hội viên phụ nữ địa phương tham dự chương trình

Tại chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Hương Giang, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên, trao đổi chuyên đề "Chung tay phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình-Bảo vệ quyền của phụ nữ và thanh thiếu niên". Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, giải đáp thắc mắc với chuyên gia tâm lý, phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật giúp người dân có thêm kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các hành vi bạo lực trong gia đình, học đường.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng tủ sách pháp luật cho Hội LHPN và Đoàn Thanh niên xã Phú Lương; trao 25 suất quà tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó.

Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 91 tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 200 phụ nữ trên địa bàn xã. Bà Hoàng Thị Mùa (67 tuổi, trú tại xóm Tiên Thông, xã Phú Lương) cho biết, bà bị sỏi thận tái phát. Được các y sĩ, bác sĩ tận tình thăm khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí ngay tại địa phương, bà rất vui và biết ơn sự quan tâm của bộ đội.

Chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi và tặng quà cho hội viên phụ nữ khó khăn.

Việc kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động an sinh xã hội không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân mà còn thể hiện tình cảm, sự quan tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với đời sống người dân, qua đó củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân trên địa bàn.