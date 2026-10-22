Quân khu 1 nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Dự hội nghị có Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó chính ủy Quân khu 1; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương cùng đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị thuộc Quân khu 1.

Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 cùng đồng chí Nguyễn Đông Bắc, Giám đốc Báo và PT, TH Lạng Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó chính ủy Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị.

Giai đoạn 2024-2026, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 và cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm bám sát chủ trương của Đảng và nhiệm vụ chính trị của Quân khu, địa phương.

Công tác phối hợp, trao đổi thông tin được duy trì thường xuyên, gắn với các nhiệm vụ và sự kiện chính trị, lịch sử trọng điểm. Trong 2 năm qua, Báo Quân khu 1 và các cơ quan báo chí địa phương đã đăng tải, phát sóng hàng nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự và sản phẩm số về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Các hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, kết hợp báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình với video, infographic, mạng xã hội và sản phẩm đa phương tiện. Các chuyên trang, chuyên mục như “Quốc phòng toàn dân”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới” tiếp tục được duy trì, mở rộng trên nền tảng số.

Ký kết quy chế phối hợp chỉ đạo tuyên truyền công tác quốc phòng, quân sự địa phương giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với Báo và Phát thanh, Truyền hình các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2026-2028.

Thông qua phối hợp tuyên truyền, các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và những đóng góp của lực lượng vũ trang; góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện quy chế và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Quang đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 1, nhất là Bộ CHQS các tỉnh, thành phố, với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chí Phó chính ủy Quân khu 1 đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng và công tác báo chí. Công tác tuyên truyền quốc phòng, quân sự địa phương cần được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó báo chí giữ vai trò quan trọng.

Lãnh đạo Quân khu 1 trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia tuyên truyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Báo Quân khu 1 và các cơ quan báo chí địa phương chủ động phản ánh toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chú trọng phát hiện nhân tố mới, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt và những vấn đề từ thực tiễn cơ sở. Đồng thời, nâng cao tính chủ động, tính chiến đấu, thực hiện phương châm “Chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả”; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy thế mạnh báo chí đa phương tiện, phù hợp với bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Tại hội nghị, Bộ tư lệnh Quân khu 1 tặng bằng khen 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia tuyên truyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2024-2026.