Năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1, các cơ quan, đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong đó, các cuộc diễn tập PN-26, TC-26 và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên được tổ chức chặt chẽ, đúng yêu cầu.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1 chủ trì hội nghị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng giáo dục nhiệm vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, toàn diện, đúng chương trình, đủ nội dung. Kết hợp huấn luyện với truyền thụ kinh nghiệm, bồi dưỡng những nội dung còn yếu, giúp bộ đội nắm chắc tính năng, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, phương tiện và kỹ năng xử trí các tình huống.

Công tác chuẩn bị kế hoạch, văn kiện được thực hiện toàn diện, đúng quy định, sát thực tế; tổ chức chỉ huy, điều hành chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc. Các cơ quan, đơn vị lựa chọn cán bộ có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm để theo dõi, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ quan trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị chú trọng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ. Lấy phòng ngừa là chính, chủ động nhận diện, đánh giá, kiểm soát nguy cơ mất an toàn; thường xuyên tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung quy định, quy trình xử trí tình huống phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế; xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn cụ thể cho từng nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình chuẩn bị và thực hành huấn luyện, diễn tập. Đồng thời, thực hiện nghiêm phương châm, quan điểm, nguyên tắc huấn luyện; chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, trang bị mới, hiện đại.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 1 cũng yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; chú trọng bồi dưỡng, huấn luyện bổ sung cho cán bộ, cơ quan và phân đội trước khi diễn tập; phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và giữ vững an toàn.