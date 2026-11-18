Sau 2 năm triển khai, Phong trào “Bình dân học vụ số” được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT Quân khu 1 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung phổ cập kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng số được triển khai linh hoạt, kết hợp giữa học tập trực tiếp và trực tuyến, góp phần nâng cao nhận thức, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ số của cán bộ, chiến sĩ.

Trung tướng La Công Phương phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Từ năm 2025 đến nay, toàn Quân khu tổ chức 425 lớp học mỗi năm, thu hút hàng chục nghìn quân nhân tham gia. Kết quả kiểm tra, đánh giá năm 2026, 100% quân nhân tham gia dự thi đạt yêu cầu. Toàn Quân khu duy trì 600 tổ tư vấn kỹ năng số và 1.156 "đại sứ số", trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ học tập, thực hành và ứng dụng công nghệ số.

Cùng với công tác phổ cập kiến thức, nhiều mô hình, sáng kiến thiết thực được triển khai, phát huy hiệu quả trong thực tiễn như: “Bảng tin số” tại Sư đoàn 3, Sư đoàn 346; “Phần mềm phát thanh nội bộ” tại Trung đoàn 2; “Đơn vị số” tại Lữ đoàn Pháo binh 382; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng đề thi, kiểm tra và hỗ trợ giảng dạy... Bệnh viện Quân y 91 và Bệnh viện Quân y 110 đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử quân nhân, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng La Công Phương nhấn mạnh, kết quả của Phong trào “Bình dân học vụ số” không chỉ thể hiện ở nhận thức, kiến thức được trang bị mà quan trọng hơn là năng lực làm chủ, vận dụng công nghệ số vào thực tiễn công tác. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, khắc phục biểu hiện hình thức; lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo, gắn kết quả học tập, rèn luyện kỹ năng số với chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng khai thác, ứng dụng các nền tảng trí tuệ nhân tạo phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thông tin, bảo vệ bí mật quân sự.

Thủ trưởng Quân khu 1 trao thưởng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2026.

Dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 1 tặng Bằng khen 19 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2026.