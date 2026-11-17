Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Ma Công Học, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn công tác Quân khu 1 kiểm tra văn kiện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đoàn công tác kiểm tra tại Trung đoàn 852, Ban CHQS xã Trường Hà, Ban CHQS xã Nam Tuấn về các mặt công tác: Quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Qua kiểm tra, Bộ CHQS tỉnh quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. Kết quả huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh đạt khá, các chuyên ngành đạt giỏi; tham gia Hội thao thể dục thể thao cấp Quân khu đạt thành tích cao. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai đồng bộ; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực. Không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác hậu cần, kỹ thuật được thực hiện chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Ngọc Tiến, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị; chú trọng công tác xây dựng Đảng; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, quản lý kỷ luật và xây dựng chính quy. Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế được chỉ ra, tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.