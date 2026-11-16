Quân khu 1 kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung đoàn 246

Nội dung kiểm tra tập trung vào các mặt công tác quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị; trong đó trọng tâm là công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá Trung đoàn 246 chấp hành nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2026 của Tư lệnh Quân khu; duy trì đầy đủ hệ thống kế hoạch, giáo án, tiến trình biểu, thực hiện đúng nội dung, thời gian huấn luyện cho các đối tượng. Công tác thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ được duy trì tương đối tốt; tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, đội ngũ chiến thuật cấp phân đội đạt khá.

Đoàn công tác kiểm tra thực hiện chế độ chào cờ, duyệt đội ngũ.

Công tác huấn luyện các chuyên ngành pháo binh, phòng không, công binh, thông tin, trinh sát, hóa học được triển khai chặt chẽ, đúng kế hoạch, kết quả đạt giỏi. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ chào cờ, duyệt đội ngũ; cán bộ, chiến sĩ cơ bản nắm chắc những nội dung chính của Điều lệnh Quản lý bộ đội và các quy định về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Nền nếp chế độ trong ngày, trong tuần được thực hiện nghiêm; nội vụ vệ sinh sắp xếp gọn gàng, thống nhất...

Đoàn công tác kiểm tra thực hành bắn đạn thật súng ngắn K54 bài 2 nâng cao.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch yêu cầu Trung đoàn 246 nghiêm túc tiếp thu những ý kiến nhận xét của đoàn công tác, xây dựng kế hoạch khắc phục triệt để những hạn chế được chỉ ra.

Đoàn công tác kiểm tra sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị.

Đoàn công tác kiểm tra việc bảo dưỡng vũ khí.

Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ và đối tượng tác chiến; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội, duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy. Cùng với đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì; quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, quyết tâm xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.