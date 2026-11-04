Quân khu 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập TC-26 'Sư đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không'

Cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 28-10 đến 4-11, với đề mục “Sư đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không”. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, địa bàn cơ động xa, lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật lớn, điều kiện ăn ở dã ngoại còn nhiều khó khăn, Sư đoàn 3 đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập và bảo đảm phục vụ diễn tập. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hoàn thành các nội dung theo kế hoạch.

Thủ trưởng Quân khu 1 cùng các đại biểu theo dõi diễn tập thực binh.

Trong các giai đoạn diễn tập, cơ quan, đơn vị thực hiện đúng trình tự, nội dung chuyển trạng thái SSCĐ, hành quân, trú quân, chuẩn bị và thực hành chiến đấu. Năng lực tham mưu của cơ quan, khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành của người chỉ huy các cấp được thể hiện rõ; việc vận dụng nguyên tắc lý luận quân sự vào thực tiễn, xử trí tình huống và tổ chức sử dụng lực lượng bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ.

Pháo phòng không của Lữ đoàn 210 thực hành tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập.

Điểm nổi bật của cuộc diễn tập là công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Sư đoàn 3 với các đơn vị quân, binh chủng của Bộ Quốc phòng và Quân khu 1 được triển khai chặt chẽ, thống nhất. Tham gia diễn tập có các lữ đoàn: 210, 382, 409, 575, 601 (Quân khu 1) và Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Các lực lượng chủ động quán triệt nhiệm vụ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phân công, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, thực hiện đúng nội dung, thời gian hiệp đồng.

Lực lượng pháo binh Lữ đoàn 382 thực hành tiêu diệt mục tiêu.

Các đơn vị thuộc Sư đoàn 3 thực hành tiêu diệt mục tiêu.

Trong nội dung thực binh bắn đạn thật, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3) tổ chức chỉ huy, điều hành các bộ phận thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Sự phối hợp giữa lực lượng bộ binh với các đơn vị hỏa lực được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm đúng nội dung hiệp đồng. Kết quả, 100% mục tiêu bị tiêu diệt; cuộc diễn tập thực binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Các đơn vị bộ binh và xe tăng cơ động vượt sông trong diễn tập.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1 động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia diễn tập.

Các đại biểu tặng quà, chúc mừng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Kết thúc nội dung thực binh bắn đạn thật, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh cùng các đại biểu gặp gỡ, động viên, biểu dương cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia diễn tập. Đồng chí Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm sau diễn tập nghiêm túc, tổ chức thu hồi đạn, kiểm tra vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ động lực lượng về đơn vị chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.