Quần jeans và áo tweed: 5 cách phối đồ vừa sang vừa trẻ trung cho mùa lạnh

Dưới đây là 5 gợi ý phối đồ với cặp đôi áo tweed và quần jeans dễ áp dụng trong mùa thu đông.

Áo tweed dáng ngắn và quần jeans cạp cao

Nếu muốn mặc đẹp mà không mất nhiều thời gian suy nghĩ, hãy bắt đầu với áo tweed dáng ngắn và quần jeans cạp cao.

Thiết kế áo kết thúc ngang eo hoặc phía trên hông giúp tạo cảm giác phần thân trên gọn gàng. Khi kết hợp cùng quần jeans ống đứng hoặc ống rộng cạp cao, tổng thể sẽ cân đối và đôi chân trông dài hơn.

Bên trong, bạn có thể mặc áo thun trắng đơn giản hoặc áo ôm mỏng để tạo sự tương phản với chất liệu tweed dày dặn.

Một chiếc áo tweed có đường viền kim tuyến nhẹ sẽ giúp trang phục thêm nổi bật mà không quá cầu kỳ. Để hoàn thiện vẻ ngoài, hãy chọn giày cao gót mũi nhọn nếu muốn thanh lịch hoặc giày búp bê, giày thể thao tối giản khi dạo phố.

Đây cũng là cách phối đồ phù hợp với những người có chiều cao khiêm tốn vì giúp định hình vòng eo rõ ràng.

Phối áo tweed dáng ngắn và quần jeans cạp cao

Áo tweed đen và quần jeans xanh

Áo tweed đen là món đồ dễ ứng dụng nhờ khả năng kết hợp với nhiều màu sắc. Tuy nhiên, nếu phối cùng quần âu tối màu, tổng thể đôi khi trở nên quá nghiêm túc.

Thay vào đó, quần jeans xanh denim sẽ mang đến cảm giác trẻ trung và thoải mái hơn.

Bạn có thể lựa chọn áo tweed đen có đường viền tua rua, nút kim loại hoặc chi tiết ánh vàng để tạo điểm nhấn. Sắc xanh của quần jeans giúp cân bằng vẻ cầu kỳ của áo, khiến bộ trang phục phù hợp cả khi đi làm lẫn gặp gỡ bạn bè.

Muốn tạo thêm nét cổ điển, hãy mặc áo thun kẻ ngang đen trắng bên trong. Những đường kẻ đơn giản sẽ làm bản phối có chiều sâu mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Với công thức này, túi xách da nhỏ và giày loafer là những lựa chọn đáng cân nhắc.

Áo tweed dáng peplum và quần jeans ống rộng

Nếu yêu thích phong cách nữ tính, bạn có thể thử áo tweed dáng peplum kết hợp quần jeans ống rộng.

Đặc trưng của áo peplum là phần eo được nhấn rõ, trong khi gấu áo xòe nhẹ. Thiết kế này giúp tạo đường cong mềm mại và cân bằng với phom quần rộng.

Những chiếc áo tweed màu xám bạc hoặc có sợi ánh kim đặc biệt phù hợp với quần jeans xanh nhạt, trắng hoặc wash sáng.

Để tổng thể không bị rối mắt, nên tiết chế phụ kiện và ưu tiên các thiết kế đơn giản.

Một chiếc túi màu đỏ rượu vang có thể trở thành điểm nhấn thú vị trên nền trang phục xám và xanh nhạt.

Với người có vóc dáng nhỏ nhắn, nên chọn quần ống rộng vừa phải, có độ dài phù hợp để tránh cảm giác bị trang phục nuốt dáng.

Phối áo tweed dáng peplum và quần jeans ống rộng

Áo tweed sáng màu và quần jeans

Những gam màu trắng, xám, kem và hồng pastel luôn tạo cảm giác dịu dàng, thanh lịch trong mùa lạnh.

Bạn có thể phối áo tweed xám với quần jeans trắng, kết hợp áo sơ mi hoặc áo len mỏng bên trong. Nếu muốn trang phục mềm mại hơn, hãy thêm một chi tiết hồng pastel ở áo trong, khăn quàng hoặc túi xách.

Cách phối nhiều lớp này vừa giữ ấm vừa tạo hiệu ứng màu sắc hài hòa.

Điều cần lưu ý là không nên chọn tất cả các lớp áo đều quá dày. Áo bên trong nên có chất liệu mỏng, ôm vừa vặn để phần vai và thân trên không trở nên cồng kềnh.

Giày búp bê, bốt cổ thấp hoặc giày cao gót màu trung tính sẽ giúp hoàn thiện diện mạo tinh tế, phù hợp cả đi làm và đi chơi.

Áo tweed và quần jeans cạp trễ hay shorts denim

Nếu muốn làm mới phong cách, đừng chỉ giới hạn áo tweed trong những bản phối kín đáo, cổ điển.

Quần jeans cạp trễ kết hợp áo tweed có chi tiết sequin hoặc kim tuyến là lựa chọn thú vị cho những buổi dạo phố, gặp gỡ bạn bè.

Bạn có thể mặc thêm áo hai dây hoặc áo ôm ngắn bên trong để tạo sự cân đối giữa vẻ sang trọng của tweed và nét phóng khoáng của denim.

Một lựa chọn khác là kết hợp áo tweed cùng quần shorts denim dài ngang gối, sau đó hoàn thiện bằng bốt cao cổ.

Áo tweed phối cùng shorts denim

Công thức này mang đến vẻ ngoài cá tính, đồng thời tạo điểm nhấn khác biệt so với cách phối quần jeans dài thông thường. Vào những ngày lạnh hơn, bạn có thể thêm quần tất hoặc áo giữ nhiệt mỏng để bảo đảm sự thoải mái.