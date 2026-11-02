Quần jeans mùa lạnh phối đồ như thế nào để vừa trẻ trung, vừa sang chảnh

Hãy tham khảo những công thức phối đồ dưới đây để biến chiếc quần denim quen thuộc trở nên cuốn hút hơn.

Quần jeans và áo tweed

Áo tweed vốn gắn liền với vẻ sang trọng, chỉn chu, trong khi quần jeans mang đến cảm giác trẻ trung và phóng khoáng. Sự kết hợp giữa hai món đồ tưởng chừng đối lập này tạo nên tổng thể hài hòa, phù hợp cả khi đi làm lẫn dạo phố.

Nàng có thể chọn áo tweed dáng ngắn phối cùng quần jeans xanh hoặc jeans xám để tạo hiệu ứng tôn dáng. Những thiết kế có đường viền tua rua, màu sắc nổi bật hay chi tiết trang trí tinh tế sẽ giúp bộ trang phục thêm điểm nhấn. Nếu muốn tổng thể trông gọn gàng, hãy kết hợp cùng áo bên trong đơn giản, giày và túi xách có màu sắc đồng điệu.

Phối quần jeans và áo tweed

Áo len và quần jeans

Khi thời tiết chuyển mát, áo len và quần jeans là lựa chọn dễ mặc, dễ phối mà vẫn đủ sức tạo nên diện mạo nổi bật. Chất liệu len mềm mại kết hợp với denim đứng dáng mang lại sự cân bằng giữa nét nữ tính và vẻ năng động.

Thay vì chỉ chọn những gam màu trung tính quen thuộc, nàng có thể thử áo len vàng cam phối cùng jeans xanh denim. Sự tương phản giữa hai sắc màu giúp tổng thể tươi sáng, trẻ trung hơn. Với những ai yêu thích phong cách tối giản, áo len màu kem, xám hoặc trắng ngà cũng dễ dàng kết hợp cùng nhiều kiểu jeans khác nhau.

Để bộ đồ thêm chỉn chu khi đi làm, có thể ưu tiên quần jeans ống đứng hoặc ống suông vừa phải. Khi xuống phố, jeans ống rộng kết hợp áo len dáng gọn sẽ tạo cảm giác thoải mái mà vẫn thời trang.

Blazer, sơ mi và jeans

Nếu muốn mặc đẹp khi đi làm mà không quá cứng nhắc, nàng có thể kết hợp quần jeans với áo sơ mi và blazer. Chiếc sơ mi tạo vẻ chỉn chu, blazer tăng nét thanh lịch, còn jeans giúp tổng thể bớt nghiêm túc và gần gũi hơn.

Một chiếc blazer xanh sẫm phối cùng jeans xanh nhạt là gợi ý dễ ứng dụng. Nàng cũng có thể chọn sơ mi kẻ sọc để tạo điểm nhấn màu sắc, thay vì chỉ sử dụng những món đồ trơn màu. Với phụ kiện, túi xách và giày tông đỏ đô hoặc khăn lụa có họa tiết sẽ giúp bộ trang phục thêm ấm áp, nổi bật trong những ngày lạnh.

Điểm quan trọng là cân bằng phom dáng: blazer rộng có thể đi cùng jeans ống đứng, trong khi áo khoác dáng gọn phù hợp với quần ống rộng hơn.

Phối blazer, sơ mi và quần jeans

Denim on denim

Phối denim với denim là công thức không mới nhưng vẫn có sức hút nhờ vẻ khỏe khoắn, phóng khoáng. Nàng có thể kết hợp quần jeans với sơ mi denim, hoặc thử áo gile denim cùng quần jeans ống rộng để tạo diện mạo cá tính hơn.

Để bộ đồ không trở nên đơn điệu, hãy chú ý đến sắc độ và phom dáng. Áo và quần có màu denim khác nhau sẽ tạo sự phân lớp tự nhiên; nếu chọn hai món có màu gần giống nhau, có thể thêm túi xách, giày hoặc phụ kiện có họa tiết để tạo điểm nhấn.

Công thức này đặc biệt phù hợp với những ngày muốn mặc thoải mái nhưng vẫn có vẻ ngoài được chăm chút.

Quần jeans và áo khoác da

Nếu áo tweed mang đến vẻ thanh lịch, áo khoác da lại giúp quần jeans trở nên mạnh mẽ và nổi bật hơn. Sự kết hợp giữa áo khoác da, quần denim và giày da tạo nên phong cách đường phố cá tính, phù hợp với những buổi dạo phố hoặc gặp gỡ bạn bè.

Nàng có thể chọn jeans xanh cổ điển để cân bằng sắc tối của áo khoác, hoặc phối cùng jeans đen nếu yêu thích vẻ ngoài tối giản. Khi áo khoác đã có phom dáng nổi bật, những món đồ bên trong nên được tiết chế để tổng thể không quá rối mắt.

Phối quần jeans và áo khoác da

Ngoài áo khoác da, sơ mi denim, áo dạ hay sơ mi lụa cũng có thể trở thành lựa chọn đồng hành cùng quần jeans trong mùa lạnh. Chỉ cần linh hoạt thay đổi chất liệu, màu sắc và phụ kiện, món đồ quen thuộc này đã có thể tạo nên nhiều phong cách khác nhau.

Quần jeans không nhất thiết phải đi cùng những món đồ cầu kỳ mới tạo được sức hút. Một chiếc áo phù hợp, cách phối màu có chủ ý và vài phụ kiện được lựa chọn khéo léo đã đủ giúp nàng làm mới tủ đồ mùa lạnh mà không cần mua sắm quá nhiều.