Quán internet hoạt động sau 22h: “Combo đêm” bất chấp quy định?

“Combo đêm” kéo dài cuộc chơi đến rạng sáng

Gần nửa đêm, khi nhiều cửa hàng đã đóng cửa, một quán Internet vẫn sáng đèn. Chỉ cần một tiếng gọi nhỏ, cánh cửa cuốn tưởng chừng đã đóng lập tức hé mở, vừa đủ để lọt người qua. Lên đến tầng chơi game, nhân viên lập tức tạo tài khoản mới để phục vụ người chơi. Việc này diễn ra nhanh, thuần thục như quy trình thường nhật. Bên trong, không gian kín mít với hàng chục người trẻ nằm dài trên ghế, ngủ mê mệt. Một vài game thủ mắt thâm quầng, tay vẫn chạm chuột theo quán tính sau nhiều giờ “cày” game.

Chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi, cánh cửa quán internet sẽ mở ra.

Các dàn máy tính vẫn hoạt động dù đã hơn 22h.

Không có sự nhắc nhở từ nhân viên, cả căn phòng vận hành giống một khu lưu trú không phép, nơi người ra kẻ vào sinh hoạt qua đêm dưới danh nghĩa “chơi game”. Nhân viên phục vụ nói về “combo đêm 22h - 6h” với đủ các mức giá từ 55 đến 65 nghìn đồng. Chỉ cần tiền mặt hoặc nạp tài khoản. Còn lại, mọi thủ tục pháp lý đều được "tạm quên" đến sáng.

Tám tiếng ở đây, các game thủ gần như không phải lo bất cứ thứ gì ngoài việc... thỏa mãn đam mê. Từ mì tôm, nước uống đến thuốc lá, tất cả có sẵn. Điều này lý giải vì sao nhiều người chọn nơi đây làm “nhà trọ tạm thời” bởi vừa rẻ, nhiều tiện ích và quan trọng hơn là không ai quan tâm đến mình .

Quán có menu đồ ăn đa dạng phục vụ các game thủ xuyên đêm.

Khoản 8 Điều 68 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP đã quy định rõ khung giờ hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Nếu thuộc loại hình này, việc tiếp tục cung cấp dịch vụ sau 22h là hành vi vi phạm quy định về thời gian hoạt động.

Đáng nói, “combo đêm” không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm chấp hành pháp luật. Dù khách trả tiền theo giờ, theo buổi hay theo gói, chủ cơ sở vẫn phải bảo đảm hoạt động kinh doanh nằm trong khung giờ được phép. Việc duy trì máy tính hoạt động, tiếp tục phục vụ khách sau thời điểm phải đóng cửa cần được xem xét trên cơ sở loại hình kinh doanh và quy định áp dụng đối với cơ sở.

Khoảng trống trong trách nhiệm quản lý

Bên cạnh việc chơi game kéo dài sau 22h, tại khu vực máy tính còn ghi nhận một số người sử dụng thuốc lá điện tử. Hành vi này diễn ra trong không gian kín, nơi nhiều khách hàng cùng sử dụng dịch vụ, làm nảy sinh thêm vấn đề về chấp hành quy định pháp luật ngay tại cơ sở kinh doanh.

Tìm được chỗ trống, phóng viên ngồi xuống và lập tức cảm nhận mùi khói pod phả sang từ bàn kế bên. Một thanh niên chừng 18 - 20 tuổi vừa đăng nhập game vừa tranh thủ rít vài hơi pod. Pod được đặt ngay cạnh bàn phím như vật dụng quen tay. Biển cấm hút thuốc treo ngay trên tường, nhưng không ánh nhìn nào hướng về đó.

Từ ngày 1/1/2025, Việt Nam chính thức thực hiện chủ trương cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội. Vì vậy, việc sử dụng thuốc lá điện tử được ghi nhận tại quán cần được xem xét theo quy định hiện hành; nếu có căn cứ xác định hành vi vi phạm, cơ quan có thẩm quyền cần xử lý theo quy định.

Vấn đề đặt ra là công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cần được thực hiện thường xuyên, nhất là trong khung giờ ban đêm. Nếu việc kiểm tra chỉ tập trung vào giờ hành chính, những cơ sở có dấu hiệu hoạt động quá giờ có thể không được phát hiện kịp thời. Do đó, việc kiểm tra cần gắn với thời điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở trong việc chấp hành các điều kiện kinh doanh.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cần rà soát loại hình hoạt động của từng cơ sở, kiểm tra giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đối chiếu thời gian kinh doanh thực tế với quy định hiện hành. Đối với các trường hợp vi phạm, cần lập hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền, tránh tình trạng quy định đã có nhưng việc chấp hành không nghiêm.

Về phía người kinh doanh, việc thu hút khách bằng các gói dịch vụ kéo dài qua đêm không thể được đặt cao hơn nghĩa vụ tuân thủ pháp luật. Chủ cơ sở cần chủ động nắm rõ quy định, bố trí hoạt động đúng thời gian và quản lý khách hàng trong phạm vi trách nhiệm của mình. Đối với người chơi, việc sử dụng dịch vụ cũng cần tuân thủ nội quy và quy định pháp luật, không để nhu cầu giải trí dẫn đến những hành vi gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Nếu các biện pháp quản lý tiếp tục lỏng lẻo, việc người chơi, đặc biệt là trẻ vị thành niên tiếp cận game xuyên đêm, hút pod, tham gia các hành vi nguy cơ cao sẽ không chỉ là hiện tượng nhất thời mà sẽ trở thành một phần đời sống ngầm khó xoá bỏ. Cần những cuộc kiểm tra đột xuất thực chất, những chế tài đủ sức răn đe và cơ chế giám sát liên tục thay vì để quy định chỉ nằm trên giấy. Khi những cánh cửa quán internet vẫn sáng đèn suốt đêm, đồng nghĩa các rủi ro dành cho người trẻ vẫn tiếp tục âm thầm chất chồng ngay giữa lòng thành phố.