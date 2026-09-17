Quan Hiểu Đồng tung bộ ảnh sinh nhật tuổi 29

Ngày 17/9, Quan Hiểu Đồng chính thức bước sang tuổi 29. Nữ diễn viên đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân cùng lời nhắn ngắn gọn: “Tuổi mới, tiếp tục nhảy nhót vui vẻ nhé”. Động thái nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt sau khoảng thời gian đời tư của cô liên tục được quan tâm.

Trong bộ ảnh sinh nhật, Quan Hiểu Đồng xuất hiện với diện mạo nữ tính, dịu dàng. Nữ diễn viên diện chiếc váy ren hoa màu kem pha hồng, thiết kế tay dài với phần cổ áo và tay áo được điểm xuyết bằng những đường ren mềm mại. Trang phục giúp cô khoe vẻ thanh thoát, đồng thời tạo cảm giác cổ điển, lãng mạn.

Quang Hiểu Đồng xinh đẹp trong bộ ảnh sinh nhật.

Quan Hiểu Đồng thực hiện bộ ảnh bên hồ nước và bãi cỏ xanh. Ở một khung hình, cô đưa một bông hoa màu hồng lên gần môi, ánh mắt hướng thẳng về phía ống kính. Khi khác, nữ diễn viên quay lưng, cầm bó hoa nhiều màu sắc và nhìn lại máy ảnh với nụ cười nhẹ.

Không khí bộ ảnh càng trở nên thơ mộng khi Quan Hiểu Đồng nằm trên thảm cỏ, bên cạnh là những bó hoa được sắp đặt tự nhiên. Mái tóc dài buông xõa cùng lớp trang điểm nhẹ giúp nữ diễn viên giữ hình ảnh trong trẻo quen thuộc. Một số khoảnh khắc khác ghi lại cô nhắm mắt tận hưởng không gian ngoài trời, tạo cảm giác thư thái trong ngày đặc biệt.

Bộ ảnh nhận được lượng tương tác lớn ngay sau khi được chia sẻ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật và dành lời khen cho nhan sắc của nữ diễn viên ở tuổi 29. Phía studio cũng đăng tải thông điệp chúc mừng, gọi tuổi mới của Quan Hiểu Đồng là hành trình của sự rực rỡ và nhiều màu sắc.

Đáng chú ý, sinh nhật năm nay của Quan Hiểu Đồng diễn ra trong bối cảnh chuyện tình cảm của cô với Lộc Hàm, cựu thành viên EXO, vẫn nhận được sự quan tâm. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2017 và từng là một trong những cặp đôi được chú ý nhất showbiz Trung Quốc. Từ năm 2024, những thông tin về việc hai người rạn nứt bắt đầu xuất hiện, sau đó đến tháng 2/2025 tiếp tục có thông tin cho rằng họ đã chia tay. Tuy nhiên, cả Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm chưa trực tiếp xác nhận chuyện này.

Quan Hiểu Đồng.

Trong những năm trước, Lộc Hàm từng có thói quen gửi lời chúc mừng sinh nhật Quan Hiểu Đồng vào đúng thời điểm 0h. Tuy nhiên, từ năm 2025, sự im lặng của cả hai vào những dịp sinh nhật khiến những đồn đoán về mối quan hệ tiếp tục xuất hiện. Đến sinh nhật tuổi 29 của Quan Hiểu Đồng năm nay, cô chủ động chia sẻ những hình ảnh rạng rỡ nhưng không đề cập đến chuyện tình cảm.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quan Hiểu Đồng vẫn duy trì sức hút với khán giả nhờ nhan sắc và các dự án phim ảnh. Ở tuổi 29, nữ diễn viên lựa chọn đón sinh nhật bằng hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, gửi đến công chúng thông điệp tích cực về một tuổi mới.