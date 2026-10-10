Quan hệ với hai anh em sinh đôi rồi mang thai: Người phụ nữ ngỡ ngàng trước kết quả xét nghiệm ADN

Mối quan hệ phức tạp dẫn đến tranh chấp quyền làm cha

Năm 2017, một phụ nữ tại Anh rơi vào tình huống đặc biệt khi có quan hệ tình cảm với hai anh em sinh đôi giống hệt nhau mà ban đầu không nhận ra sự thật. Theo thông tin được truyền thông nước ngoài đăng tải, ngoại hình tương đồng đến mức khó phân biệt của hai người khiến mối quan hệ trở nên phức tạp.

Trong khoảng thời gian có khả năng thụ thai, người phụ nữ đã quan hệ với cả hai anh em. Sau đó, cô phát hiện mình mang thai, mở đầu cho cuộc tranh cãi về danh tính người cha của đứa trẻ.

Khi sự việc được làm rõ, hai anh em bắt đầu đặt câu hỏi về trách nhiệm của mỗi người đối với em bé sắp chào đời. Những cuộc trao đổi qua tin nhắn cho thấy cả hai đều có lý do để nghi ngờ mình có thể là cha ruột.

Bé gái chào đời năm 2018. Người mẹ ban đầu đăng ký một trong hai anh em là cha trên giấy khai sinh. Người này cũng được trao trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc nuôi dưỡng con.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa những người trong cuộc sau đó đổ vỡ. Người anh em còn lại đã đưa vụ việc ra tòa, yêu cầu xem xét lại quyền làm cha. Tranh chấp không chỉ liên quan đến quan hệ gia đình mà còn đặt ra câu hỏi về giới hạn của xét nghiệm ADN trong những trường hợp đặc biệt.

Vì sao xét nghiệm ADN vẫn không tìm ra người cha?

Thông thường, xét nghiệm ADN là phương pháp quan trọng giúp xác định quan hệ huyết thống. Với các trường hợp thông thường, kết quả xét nghiệm có thể đưa ra bằng chứng có độ tin cậy rất cao về việc một người đàn ông có phải cha ruột của đứa trẻ hay không.

Thế nhưng, trường hợp hai anh em sinh đôi cùng trứng lại đặt ra một thách thức khác.

Song sinh cùng trứng hình thành khi một trứng đã thụ tinh phân chia thành hai phôi. Do cùng bắt nguồn từ một hợp tử, hai người thường có bộ gen gần như giống hệt nhau. Đây cũng là lý do các phương pháp xét nghiệm huyết thống thông thường khó phân biệt người nào là cha ruột nếu hai ứng viên là anh em sinh đôi cùng trứng.

Trong vụ việc tại Anh, kết quả xét nghiệm ADN không thể đưa ra sự khác biệt đủ rõ ràng để xác định duy nhất một người cha. Điều này không có nghĩa cả hai người đều chắc chắn là cha ruột, mà cho thấy phương pháp được sử dụng chưa thể phân biệt hai ứng viên có quan hệ di truyền đặc biệt gần gũi.

Để tìm kiếm câu trả lời, các chuyên gia cho rằng có thể cần đến những kỹ thuật phân tích di truyền chuyên sâu hơn.

Giáo sư James Ware thuộc Đại học Imperial College London được dẫn lời giải thích rằng việc giải trình tự toàn bộ hệ gen có thể giúp tìm kiếm những đột biến di truyền nhỏ xuất hiện sau khi phôi ban đầu phân chia. Nếu phát hiện được các khác biệt phù hợp, những dấu hiệu này có thể hỗ trợ phân biệt hai người.

Tuy nhiên, khả năng tìm thấy khác biệt không đồng nghĩa chắc chắn sẽ xác định được cha ruột. Kết quả còn phụ thuộc vào đặc điểm di truyền của từng người, chất lượng mẫu và phương pháp phân tích được sử dụng.

Chi phí xét nghiệm chuyên sâu là rào cản lớn

Bên cạnh những khó khăn về mặt khoa học, chi phí cũng là vấn đề đáng quan tâm. Theo thông tin được bài viết gốc dẫn lại, phương án giải trình tự toàn bộ hệ gen trong trường hợp này có thể tiêu tốn tới 90.000 bảng Anh.

Đây là khoản tiền rất lớn đối với một gia đình, trong khi kết quả cuối cùng vẫn chưa được bảo đảm. Việc tiến hành xét nghiệm chuyên sâu vì thế không chỉ đòi hỏi năng lực khoa học mà còn phụ thuộc vào điều kiện tài chính và khả năng tiếp cận các cơ sở chuyên môn.

Vụ việc cho thấy xét nghiệm ADN dù có độ chính xác cao trong nhiều tình huống vẫn tồn tại những giới hạn nhất định. Khi hai người có bộ gen gần như giống hệt nhau, việc xác định quan hệ huyết thống có thể trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với các trường hợp thông thường.

Tòa án đứng trước bài toán pháp lý chưa có lời giải

Tranh chấp cuối cùng được đưa ra xem xét tại tòa án Anh. Theo thông tin được truyền thông nước ngoài thuật lại, thẩm phán Sir Andrew MacFarlane đã xử lý vấn đề trách nhiệm làm cha trong bối cảnh chưa có bằng chứng khoa học đủ sức phân định rõ ràng giữa hai người đàn ông.

Việc xem xét tư cách pháp lý của người cha trở nên khó khăn bởi một bên đã được ghi tên trên giấy khai sinh, trong khi người còn lại yêu cầu được công nhận quyền làm cha. Nếu chưa thể xác định chắc chắn quan hệ huyết thống, việc đưa ra quyết định cuối cùng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của những người liên quan, đặc biệt là đứa trẻ.

Cần phân biệt rằng việc chưa xác định được cha ruột bằng xét nghiệm ADN không đồng nghĩa với việc cả hai người đều được pháp luật công nhận là cha của bé gái. Quan hệ huyết thống và tư cách pháp lý là hai vấn đề có liên quan nhưng không hoàn toàn giống nhau.

Câu chuyện cũng đặt ra yêu cầu cân nhắc lợi ích lâu dài của trẻ em trong những vụ tranh chấp gia đình có yếu tố khoa học phức tạp.

Theo thông tin được đăng tải, danh tính cha ruột của bé gái vẫn chưa được giải đáp dứt điểm. Vụ việc trở thành ví dụ đáng chú ý về tình huống mà khoa học di truyền và hệ thống pháp luật đều gặp khó khăn khi phải đưa ra một kết luận duy nhất.

Từ trường hợp này, các chuyên gia tiếp tục nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu di truyền chuyên sâu, đồng thời cho thấy công nghệ xét nghiệm dù phát triển đến đâu vẫn cần được đánh giá trong từng hoàn cảnh cụ thể. Khi bằng chứng khoa học chưa đủ rõ ràng, việc đưa ra kết luận cần thận trọng để tránh những quyết định thiếu căn cứ và bảo vệ tốt nhất quyền lợi của trẻ em.