Quan hệ Việt - Nhật nâng tầm với 11 văn kiện hợp tác mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, chiều 9/11/2026 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chính thức chứng kiến lễ trao và ký kết 11 văn kiện hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, tập trung sâu vào các lĩnh vực then chốt như năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo, giáo dục đại học và hoàn thiện thể chế. Gói thỏa thuận này đặt nền móng vững chắc để hiện thực hóa các cam kết nâng tầm quan hệ song phương lên mức cao hơn trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn trong đợt ký kết là ba văn kiện về vốn vay và viện trợ không hoàn lại với tổng trị giá hơn 43,1 tỷ Yên, nhắm trực tiếp vào các dự án hạ tầng trọng điểm như phát triển Trường Đại học Việt Nhật và các dự án năng lượng. Nguồn lực tài chính này không chỉ giải quyết bài toán hạ tầng trước mắt mà còn trực tiếp nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đây là tín hiệu mở đường để dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao từ các tập đoàn công nghệ lớn của Nhật Bản tiếp tục mở rộng hiện diện tại thị trường trong nước.

Bên cạnh các dự án hạ tầng, hai bên đã ký kết loạt văn bản hợp tác quan trọng về chuyển đổi carbon thấp, thị trường carbon và sở hữu trí tuệ giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cục Sáng chế Nhật Bản. Việc thiết lập cơ chế thẩm định nhanh và hợp tác về công nghệ xanh cho thấy sự dịch chuyển từ quan hệ thương mại truyền thống sang mô hình cùng đồng kiến tạo chuỗi giá trị. Điều này giúp các doanh nghiệp trong nước rút ngắn thời gian tiếp cận công nghệ lõi và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc ký kết các thỏa thuận chiến lược này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đang tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới dựa trên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sự gắn kết chặt chẽ với đối tác chiến lược hàng đầu như Nhật Bản sẽ tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, giúp cộng đồng doanh nghiệp vượt qua các điểm nghẽn về năng suất và công nghệ để bứt phá trong thời gian tới.