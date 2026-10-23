Quan hệ Việt Nam - Vương quốc Bỉ: Hơn 50 năm phát triển bền vững

Chuyến thăm chính thức Bỉ diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang có nền tảng thuận lợi sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2026) và 8 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp (2018-2026) với sự tin cậy chính trị cao, hiểu biết và gắn kết ngày càng sâu sắc.

Chuyến thăm góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Bỉ lên tầm cao mới, tạo đột phá trong hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh của hai nước.

Sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever tiến hành hội đàm.

Trước khi dự lễ đón chính thức do Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever chủ trì, vào sáng cùng ngày (giờ địa phương) tại Lâu đài Hoàng gia ở thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã có cuộc hội kiến với Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde, theo TTXVN.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh hai bên như cảng biển, khoa học công nghệ.

Trong khi đó, Nhà vua Philippe chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Khẳng định Bỉ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, Nhà vua bày tỏ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững đã đề ra.