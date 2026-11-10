Quan hệ Việt Nam - Venezuela phát triển tích cực

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước Mỹ Latin, trong đó Venezuela là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Venezuela Eduardo Ramirez đồng chủ trì phiên Tham khảo chính trị lần thứ XI giữa hai Bộ, ngày 10-11, tại Hà Nội. Ảnh: dangcongsan.vn

Thứ trưởng Eduardo Ramirez bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội và đối ngoại của Việt Nam đã đạt được trong 40 năm đổi mới; tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm vào năm 2030 và năm 2045; khẳng định Venezuela luôn coi trọng và ưu tiên tăng cường quan hệ với Việt Nam, đối tác quan trọng tại châu Á-Thái Bình Dương.

Hai bên đánh giá quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela phát triển tích cực. Hai bên nhất trí thúc đẩy, phối hợp chuẩn bị cho các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; sớm tổ chức Phiên họp lần thứ IV Ủy ban liên Chính phủ trong năm 2026; tăng cường trao đổi giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước; phối hợp với các bộ, ngành liên quan thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác về thương mại, đầu tư, an ninh và thực thi pháp luật... Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Venezuela là thành viên.