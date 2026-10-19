Quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ bước vào giai đoạn hợp tác mới

Sự kiện ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA mở thêm cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Thụy Sĩ.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân từ ngày 17-18/10/2026 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời mở ra những định hướng hợp tác mới trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học - công nghệ.

Đây là những nội dung được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin mở ra những định hướng hợp tác mới giữa hai nước.

FTA Việt Nam - EFTA mở thêm dư địa hợp tác kinh tế

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ ghi nhận những dấu mốc quan trọng, gồm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập từ tháng 1/2025 và ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với các nước thuộc Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), trong đó có Thụy Sĩ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Guy Parmelin đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lãnh đạo hai nước khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư và mở rộng sang khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính số, trung tâm tài chính quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và du lịch bền vững.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá việc ký kết FTA Việt Nam - EFTA là một trong những kết quả quan trọng của chuyến thăm, đánh dấu bước tiến mới trong liên kết kinh tế giữa Việt Nam và các nước thành viên EFTA.

Khi có hiệu lực, Hiệp định sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở rộng hoạt động kinh doanh trên cơ sở những cam kết đã thống nhất.

Đối với Việt Nam, ý nghĩa lâu dài của Hiệp định không chỉ nằm ở cơ hội mở rộng thị trường mà còn ở khả năng kết nối với công nghệ, tri thức và các mạng lưới kinh doanh chất lượng cao, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam mang đến triển vọng hợp tác với một thị trường năng động, có năng lực sản xuất và ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới.

Bên cạnh FTA, các văn kiện hợp tác được ký kết trong chuyến thăm về lao động, việc làm, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng tạo thêm cơ sở để hai nước tăng cường gắn kết giữa đầu tư, nghiên cứu và đào tạo, hướng tới nâng cao chất lượng hợp tác.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam và Thụy Sĩ tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với phát triển bền vững, chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do và trật tự thế giới dựa trên luật lệ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Hướng tới tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương

Đề cập những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam và Thụy Sĩ cần tiếp tục cụ thể hóa những kết quả đạt được trong chuyến thăm thành các chương trình hợp tác thiết thực.

Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Guy Parmelin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam khẩn trương chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành phối hợp hiệu quả và những thuận lợi cụ thể cho doanh nghiệp.

Theo đó, mỗi chương trình hợp tác cần xác định rõ đầu mối, nguồn lực, lộ trình và kết quả thực hiện để hai bên cùng theo dõi, thúc đẩy triển khai.

Về kinh tế, đầu tư và tài chính, trên cơ sở FTA Việt Nam - EFTA được ký kết, hai nước sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu, đặc biệt là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính số, tài chính xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển cơ sở hạ tầng.

Đáng chú ý, Việt Nam và Thụy Sĩ đặt mục tiêu hướng tới tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương, từ mức hơn 1 tỷ trong năm 2025, đồng thời thúc đẩy thu hút dòng vốn đầu tư từ Thụy Sĩ vào Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng về thể chế, nâng cao tính minh bạch và khả năng dự báo của môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Thụy Sĩ mở rộng hoạt động và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, hai nước cần nghiên cứu kết nối các chương trình nghiên cứu chung theo mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Trọng tâm là thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa công nghệ trong các lĩnh vực y sinh học, năng lượng xanh, kinh tế số và nông nghiệp.

Cùng với đó, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp tục được chú trọng thông qua liên kết đào tạo, trao đổi chuyên gia, nhà nghiên cứu, phát huy thế mạnh của hệ thống giáo dục và nghiên cứu Thụy Sĩ.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ tin tưởng, với những kết quả tích cực từ chuyến thăm cùng nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, Việt Nam và Thụy Sĩ sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, tận dụng cơ hội hợp tác, đưa quan hệ song phương phát triển ổn định, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Thụy Sĩ hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương từ mức hơn 1 tỷ trong năm 2025, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.