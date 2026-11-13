Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu trước Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Quochoi.vn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 13/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang đã dự phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam.

Tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Việt Nam.

HỢP TÁC NGHỊ VIỆN NGÀY CÀNG MỞ RỘNG, ĐI VÀO CHIỀU SÂU

Đề cập quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga nhấn mạnh sự hợp tác thành công giữa lãnh đạo Nga và Việt Nam, cùng mối quan hệ tin cậy đặc biệt giữa các nhà lãnh đạo hai nước, đã đặt ra những tiêu chuẩn hợp tác rất cao đối với các nghị sĩ.

Nhắc lại dấu mốc chuyến thăm đầu tiên của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới Liên Xô cách đây 75 năm, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko khẳng định quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước hiện nay đang không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, sau cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Moskva năm 2024, Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko khẳng định: Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga là sự lựa chọn mang tính lịch sử của nhân dân hai nước. Ảnh: Quochoi.vn.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá cao hoạt động tích cực của Nhóm hợp tác giữa Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam, cũng như sự phối hợp hiệu quả giữa các nhà lập pháp hai nước tại các diễn đàn nghị viện quốc tế quan trọng...

Đánh giá cao việc Việt Nam tham gia BRICS với tư cách quốc gia đối tác từ năm 2025, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đồng thời ghi nhận những đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, đặc biệt trong thúc đẩy đối thoại Nga - ASEAN.

Đề cập việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN vào năm 2027, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko khẳng định, Nga sẵn sàng tích cực hỗ trợ và tham gia công tác chuẩn bị cho diễn đàn quốc tế quan trọng này nếu phía Việt Nam có nhu cầu.

MỞ RỘNG HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, NĂNG LƯỢNG VÀ ĐẦU TƯ

Đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước đang duy trì đà phát triển tích cực, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko cho biết năm 2025, kim ngạch thương mại song phương tăng 6%, vượt mức 6 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch tiếp tục tăng thêm 14%; bày tỏ kỳ vọng, thương mại hai nước sẽ tiếp tục đạt kết quả tăng trưởng đáng kể trong cả năm 2026.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn.

Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko, một trong những động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, có hiệu lực từ năm 2016. Đây cũng là hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà Liên minh Kinh tế Á - Âu ký kết với một quốc gia ngoài khối.

Nhấn mạnh hợp tác đầu tư là thành tố quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko cho biết các doanh nghiệp liên doanh hai nước đang hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như dầu khí, nông nghiệp, công nghiệp chế biến.

Đề cập hợp tác trong lĩnh vực nhân văn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhấn mạnh Nga luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho hợp tác giáo dục với Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá cao quyết định của lãnh đạo hai nước tuyên bố năm 2026 là Năm hợp tác Nga - Việt trong lĩnh vực khoa học và giáo dục, coi đây là bước đi có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục đưa hai quốc gia, hai dân tộc xích lại gần nhau.

Hai nước cũng đạt được kết quả hợp tác cụ thể trong lĩnh vực an toàn dịch tễ và an ninh sinh học, trong đó có việc đưa vào hoạt động các phòng thí nghiệm nghiên cứu và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm tại Hà Nội.

Trong lĩnh vực văn hóa, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko cho biết, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức dự án văn hóa quy mô lớn mang tên "Những mùa Nga" vào năm 2027. Về du lịch, năm 2025 có gần 700.000 công dân Nga đến Việt Nam. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách Nga đến Việt Nam đã vượt 800.000 lượt.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn.

Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko, việc phát triển các đường bay thẳng và đơn giản hóa thủ tục thị thực tiếp tục là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng du lịch giữa hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko cũng đề cập quyết định của Tổng thống Nga về chế độ miễn thị thực đối với công dân Việt Nam, cho rằng việc tạo thuận lợi cho người dân trong đi lại không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước…

Khẳng định những lĩnh vực vừa đề cập mới chỉ là một phần trong tổng thể rộng lớn các lĩnh vực hợp tác giữa Nga và Việt Nam, bà Valentina Matviyenko đánh giá, hai nước đang phát triển mối quan hệ hợp tác tin cậy, cùng có lợi, đã được thử thách qua thời gian và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

“Quan hệ Đối tác chiến lược song phương là sự lựa chọn mang tính lịch sử của nhân dân hai nước”, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhấn mạnh.