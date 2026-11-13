Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan lập pháp trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác tin cậy, cùng có lợi, đưa tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chào đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko tham dự phiên họp toàn thể Quốc hội Việt Nam.

Các đại biểu chào đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Tham dự và chủ trì phiên họp toàn thể có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 13/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang đã dự phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam. Tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko khẳng định: Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga là sự lựa chọn mang tính lịch sử của nhân dân hai nước.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện là sự lựa chọn mang tính lịch sử của nhân dân hai nước

Bày tỏ vui mừng một lần nữa được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của phía Việt Nam và bày tỏ vinh dự được phát biểu tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga gửi lời chúc mừng tới nhân dân Việt Nam nhân Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 sắp tới; đồng thời chia sẻ, Liên bang Nga cũng vừa tổ chức Ngày Thống nhất dân tộc vào 4/11.

Theo bà Valentina Matviyenko, lịch sử của hai ngày lễ đều gắn với tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. Đây là minh chứng sinh động cho sự tương đồng, gắn bó trong vận mệnh lịch sử của hai dân tộc Nga và Việt Nam.

Nhấn mạnh nhân dân hai nước được gắn kết bởi truyền thống hữu nghị, tình đồng chí đã được thử thách và khẳng định qua thời gian, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga khẳng định, người đặt nền móng cho tình hữu nghị lâu đời ấy chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko xúc động nhắc lại sự kiện khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg vào năm 2023; bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tài năng lãnh đạo kiệt xuất, tâm hồn thi ca tinh tế và ý chí kiên cường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cảm hứng cho nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu trước Quốc hội Việt Nam.

Dẫn lại những câu thơ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko cho rằng, những vần thơ ấy đã khắc họa sâu sắc ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga đánh giá cao việc nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Liên Xô trước đây trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội sau chiến tranh.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhấn mạnh, trải qua cuộc đấu tranh đầy gian khổ, Việt Nam đã bảo vệ thành công nền độc lập và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đang thực hiện đường lối độc lập, tự chủ, dựa trên lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân.

Dẫn lại đánh giá của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Nga cho rằng, những thành tựu ấn tượng của Việt Nam ngày nay cho thấy sự hy sinh của các thế hệ đã chiến đấu vì nền độc lập của đất nước không hề uổng phí.

Khẳng định những mối quan hệ lịch sử bền chặt đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước hiện nay, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhắc lại dấu mốc năm 2001, khi Tổng thống Vladimir Putin thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam và hai nước ký Tuyên bố về quan hệ Đối tác chiến lược. Đến năm 2012, quan hệ song phương được nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko, hai nước luôn duy trì đối thoại chính trị thường xuyên ở cấp cao và cấp cao nhất. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga trong năm 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện trọng tâm trong quan hệ song phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã tiến hành các cuộc hội đàm thực chất, ký kết nhiều văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, giáo dục, khoa học và nhiều lĩnh vực khác.

Bày tỏ sự trân trọng đối với việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Hội đồng Liên bang Nga, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko khẳng định, đây là vinh dự lớn đối với các thượng nghị sĩ Nga.

Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được biết đến rộng rãi và nhận được sự tôn trọng sâu sắc tại Nga; đồng thời đánh giá cao lập trường kiên định của nhà lãnh đạo Việt Nam trong thúc đẩy các lý tưởng công bằng và đối thoại trên trường quốc tế. Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko cũng cho biết sự kiện trao Giải thưởng Hòa bình mang tên Lev Tolstoy trong khuôn khổ chuyến thăm, nhằm ghi nhận những đóng góp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với việc củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu trước Quốc hội Việt Nam.

Hợp tác nghị viện ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu

Đề cập quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga nhấn mạnh, sự hợp tác thành công giữa lãnh đạo Nga và Việt Nam, cùng mối quan hệ tin cậy đặc biệt giữa các nhà lãnh đạo hai nước, đã đặt ra những tiêu chuẩn hợp tác rất cao đối với các nghị sĩ.

Nhắc lại dấu mốc chuyến thăm đầu tiên của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới Liên Xô cách đây 75 năm, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko khẳng định, quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước hiện nay đang không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, sau cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Moskva năm 2024, Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga alentina Matviyenko đánh giá cao hoạt động tích cực của Nhóm hợp tác giữa Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam, cũng như sự phối hợp hiệu quả giữa các nhà lập pháp hai nước tại các diễn đàn nghị viện quốc tế quan trọng.

Về các vấn đề quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá Việt Nam là quốc gia thực sự độc lập, có chủ quyền, luôn ủng hộ sự bình đẳng đầy đủ và thực chất trong quan hệ quốc tế. Quan điểm này phù hợp với lập trường của Liên bang Nga. Hai nước cùng kiên định bảo vệ các nguyên tắc thượng tôn luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và không can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của các quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko: Các cơ quan lập pháp có trách nhiệm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng sâu sắc.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá cao việc Việt Nam tham gia Tuyên bố chung về khởi động xây dựng Hiến chương Á - Âu về đa dạng và đa cực trong thế kỷ XXI, trong bối cảnh Nga thúc đẩy sáng kiến hình thành cấu trúc an ninh Á - Âu; nhấn mạnh sự tương đồng trong cách tiếp cận của hai nước đối với việc xây dựng môi trường số an toàn, có chủ quyền; đề cập ý nghĩa của Công ước Hà Nội của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, được xây dựng theo sáng kiến của Nga.

Đánh giá cao việc Việt Nam tham gia BRICS với tư cách quốc gia đối tác từ năm 2025, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đồng thời ghi nhận những đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, đặc biệt trong thúc đẩy đối thoại Nga - ASEAN.

Đề cập việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN vào năm 2027, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko khẳng định, Nga sẵn sàng tích cực hỗ trợ và tham gia công tác chuẩn bị cho diễn đàn quốc tế quan trọng này nếu phía Việt Nam có nhu cầu.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu trước Quốc hội Việt Nam.

Mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng và đầu tư

Đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước đang duy trì đà phát triển tích cực, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko cho biết, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương tăng 6%, vượt mức 6 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch tiếp tục tăng thêm 14%; bày tỏ kỳ vọng, thương mại hai nước sẽ tiếp tục đạt kết quả tăng trưởng đáng kể trong cả năm 2026.

Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko, một trong những động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, có hiệu lực từ năm 2016. Đây cũng là hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà Liên minh Kinh tế Á - Âu ký kết với một quốc gia ngoài khối. Nhấn mạnh hợp tác đầu tư là thành tố quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko cho biết, các doanh nghiệp liên doanh hai nước đang hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như dầu khí, nông nghiệp, công nghiệp chế biến.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Đưa hợp tác khoa học, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân phát triển mạnh mẽ

Đề cập hợp tác trong lĩnh vực nhân văn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhấn mạnh, Nga luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho hợp tác giáo dục với Việt Nam.

Trong nhiều thập kỷ, hàng chục nghìn công dân Việt Nam đã được đào tạo tại các cơ sở giáo dục của Nga và Liên Xô trước đây. Hiện nay, nhiều người đang làm việc trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kinh doanh, quản lý Nhà nước và đảm nhiệm những vị trí quan trọng tại Việt Nam. Hiện có hơn 3.000 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại Nga; hơn 500 thỏa thuận hợp tác đang có hiệu lực giữa các tổ chức khoa học và giáo dục của hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá cao quyết định của lãnh đạo hai nước tuyên bố năm 2026 là Năm hợp tác Nga - Việt trong lĩnh vực khoa học và giáo dục, coi đây là bước đi có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục đưa hai quốc gia, hai dân tộc xích lại gần nhau. Hai nước cũng đạt được kết quả hợp tác cụ thể trong lĩnh vực an toàn dịch tễ và an ninh sinh học, trong đó có việc đưa vào hoạt động các phòng thí nghiệm nghiên cứu và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm tại Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu trước Quốc hội Việt Nam.

Trong lĩnh vực văn hóa, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko cho biết, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức dự án văn hóa quy mô lớn mang tên "Những mùa Nga" vào năm 2027. Về du lịch, năm 2025 có gần 700.000 công dân Nga đến Việt Nam. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách Nga đến Việt Nam đã vượt 800.000 lượt. Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko, việc phát triển các đường bay thẳng và đơn giản hóa thủ tục thị thực tiếp tục là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng du lịch giữa hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko cũng đề cập quyết định của Tổng thống Nga về chế độ miễn thị thực đối với công dân Việt Nam, cho rằng việc tạo thuận lợi cho người dân trong đi lại không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Tăng cường hợp tác địa phương, đưa quan hệ song phương thành những kết quả cụ thể

Nhấn mạnh hợp tác địa phương là một nền tảng đáng tin cậy khác của quan hệ Nga - Việt, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đánh giá cao sự tương tác tích cực giữa các địa phương hai nước. Trong đó, những ví dụ tiêu biểu là quan hệ hợp tác giữa Moskva và Hà Nội, giữa Saint Petersburg và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko, ngày càng có nhiều chủ thể liên bang của Nga thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố của Việt Nam, góp phần mở rộng không gian và làm sâu sắc thêm nội hàm hợp tác song phương.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này, bốn thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa các địa phương hai nước đã được ký kết, gồm thỏa thuận giữa Chính quyền vùng Altai và UBND thành phố Cần Thơ; Chính quyền tỉnh Leningrad và UBND tỉnh Quảng Trị; Chính quyền tỉnh Rostov và UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Chính quyền Khu tự trị Nenets và UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Chiến thắng tại Moskva cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Toàn cảnh phiên họp.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhấn mạnh, những thỏa thuận này có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương, đồng thời góp phần gìn giữ ký ức lịch sử chung của hai dân tộc.

Khẳng định những lĩnh vực vừa đề cập mới chỉ là một phần trong tổng thể rộng lớn các lĩnh vực hợp tác giữa Nga và Việt Nam, bà Valentina Matviyenko đánh giá, hai nước đang phát triển mối quan hệ hợp tác tin cậy, cùng có lợi, đã được thử thách qua thời gian và đạt được nhiều kết quả quan trọng. “Quan hệ Đối tác chiến lược song phương là sự lựa chọn mang tính lịch sử của nhân dân hai nước”, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhấn mạnh. Trước mắt các đại biểu đại diện cho cơ quan lập pháp hai nước là nhiệm vụ đầy trách nhiệm trong việc tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của mối quan hệ sâu sắc ấy.

Bày tỏ tin tưởng tình hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt, mang lại sự thịnh vượng cho hàng triệu người dân Nga và Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko dẫn câu tục ngữ Việt Nam “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”; đồng thời khẳng định niềm tin hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau đi trên con đường đúng đắn và đạt được những thành công mới.