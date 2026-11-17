TP Huế triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cho người dân, hướng đến chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động. Tính đến ngày 29-7, gần 592.000 người đã được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc.