Quan hệ Việt Nam-Lào: Từ 'đoàn kết đặc biệt' đến 'gắn kết chiến lược' trong kỷ nguyên mới

Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Lào với chủ đề “Nghĩa tình sắt son - Đời đời bền vững.” (Ảnh minh họa: Tường Vi/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngay trước thềm chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng tới Lào từ ngày 8-9/10, Hãng Thông tấn quốc gia Lào ngày 7/10 đã đăng bài xã luận trên trang nhất khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong kỷ nguyên mới.

Bài viết nhấn mạnh Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng có sự gắn kết, có mối quan hệ đặc biệt được xây dựng, thử thách và tôi luyện qua các giai đoạn lịch sử. Từ thời kỳ sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cho đến sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay, mối quan hệ giữa hai nước liên tục được vun đắp, trở thành mối quan hệ đặc biệt và hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, mối quan hệ Việt Nam-Lào đã được nâng lên một tầm cao mới khi hai nước xác định khuôn khổ mối quan hệ là “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược.”

Việc bổ sung nội hàm quan trọng “gắn kết chiến lược” không chỉ là sự kế thừa nền tảng quan hệ lâu đời mà còn thể hiện tầm nhìn chung, sự gắn kết sâu sắc về lợi ích, cũng như hướng đi chung sát cánh lâu dài giữa hai dân tộc.

Quan hệ Việt Nam và Lào bắt nguồn từ sự gần gũi về địa lý, sự tương đồng về lịch sử và văn hóa, cùng quá trình người dân hai nước sát cánh cùng chiến đấu vì nền độc lập và tự do.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu, cùng các thế hệ lãnh đạo cách mạng của hai nước trong từng thời kỳ, tình đoàn kết của hai nước láng giềng đã được tôi luyện qua những tháng năm gian khổ, khi người dân hai nước cùng nhau chiến đấu, sẵn sàng hy sinh và giúp đỡ lẫn nhau vì sự nghiệp cách mạng chung.

Ngày 18/7/1977, Lào và Việt Nam ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, đặt nền tảng chính trị và pháp lý quan trọng cho việc phát triển toàn diện quan hệ song phương trong các giai đoạn tiếp theo.

Trên nền tảng đó, quan hệ về chính trị và sự tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục đóng vai trò nòng cốt, định hướng cho sự hợp tác tổng thể giữa hai nước.

Các chuyến thăm và gặp gỡ cấp cao, cho đến trao đổi kinh nghiệm và các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên; đồng thời, quan hệ giữa các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các tỉnh giáp biên giới, ngày càng được mở rộng và thắt chặt.

Hợp tác về quốc phòng và an ninh tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, buôn bán người, buôn lậu, xuất - nhập cảnh trái phép cũng như các thách thức an ninh phi truyền thống, góp phần quan trọng cho việc xây dựng đường biên giới giữa hai nước thành đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Theo bài viết, một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển quan hệ Lào-Việt Nam là việc lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí thống nhất nâng cấp quan hệ lên thành “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” vào cuối năm 2025.

“Gắn kết chiến lược” không chỉ đơn thuần là việc bổ sung thuật ngữ vào tên gọi của mối quan hệ song phương, mà phản ánh nhu cầu cấp thiết về việc nâng tầm sự gắn kết giữa hai nước, trở thành sự kết nối chặt chẽ hơn về tầm nhìn phát triển dài hạn, lợi ích chiến lược, an ninh, kinh tế và không gian phát triển.

Trên cơ sở đó, sự ổn định, an ninh và phát triển của nước này sẽ ngày càng gắn kết chặt chẽ với sự ổn định và phát triển của nước kia. Hai bên không chỉ phối hợp xử lý các vấn đề trước mắt mà còn tăng cường trao đổi, phối hợp trong việc hoạch định và thực thi đường lối phát triển dài hạn, đặc biệt ở các lĩnh vực có tác động lẫn nhau về chiến lược.

Bài viết cho rằng trong năm 2026, lãnh đạo hai nước đặc biệt coi trọng việc cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” thông qua triển khai các thỏa thuận cấp cao và Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026-2030, tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như thúc đẩy kết nối giữa hai nền kinh tế và không gian phát triển của hai nước.

Trong bối cảnh đó, việc kết nối hạ tầng giao thông vận tải và logistics có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc nâng cấp và xây dựng các tuyến đường kết nối giữa Lào với Việt Nam và các cảng biển của Việt Nam không chỉ tạo thuận lợi cho thương mại song phương, mà còn giúp mở thêm nhiều tuyến đường ra biển cho Lào, hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi từ một quốc gia không có biển thành quốc gia liên kết - kết nối khu vực.

Đối với Việt Nam, sự kết nối này cũng giúp mở rộng không gian kinh tế về phía Tây và tăng cường khả năng kết nối với Lào, Thái Lan và các hành lang kinh tế trên bán đảo Đông Dương.

Vì vậy, “gắn kết chiến lược” phải được thể hiện cụ thể bằng các dự án và lợi ích thực tế, từ giao thông, logistics, năng lượng, thương mại và đầu tư cho đến chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và phối hợp ứng phó các vấn đề an ninh xuyên biên giới.

Hiệu quả của mối quan hệ Lào-Việt Nam trong giai đoạn mới này sẽ phụ thuộc vào khả năng đưa các thỏa thuận chính trị cấp cao thành kết quả thực tế đối với nền kinh tế và đời sống của người dân hai nước.

Đi đôi với mối quan hệ chính trị và quốc phòng - an ninh, hợp tác kinh tế đang được quan tâm thúc đẩy và được xem là động lực quan trọng để hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược.”

Hiện hợp tác giữa hai nước đã bao phủ nhiều lĩnh vực, như thương mại, đầu tư, giao thông, năng lượng, nông nghiệp, du lịch, tài chính - ngân hàng và logistics.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang tiếp tục đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Lào, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Yêu cầu quan trọng trong giai đoạn mới không chỉ là gia tăng số lượng dự án hay giá trị thương mại, mà điều quan trọng hơn là phải nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bổ trợ cho nhau giữa hai nền kinh tế.

Lào-Việt Nam cần chú trọng hơn đối với các dự án có khả năng tạo sự kết nối dài hạn, đặc biệt là kết nối giao thông - cửa khẩu - cảng biển - logistics, năng lượng, chế biến nông sản và các lĩnh vực liên quan.

Bài viết nhận định, nếu quan hệ chính trị giữ vai trò định hướng và hợp tác kinh tế là động lực phát triển, thì giao lưu nhân dân chính là nền tảng xã hội bảo đảm sức sống bền vững cho mối quan hệ Việt Nam-Lào.

Trong nhiều năm qua, hợp tác về văn hóa, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực đã góp phần hình thành đội ngũ cán bộ, học sinh, sinh viên nhiều thế hệ có kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc về đất nước và con người của nhau.

Nhiều cán bộ Lào từng học tập tại Việt Nam, cũng như nhiều cán bộ và chuyên gia Việt Nam từng công tác tại Lào đã trở thành những cầu nối quan trọng giữa hai nước.

Bài viết kết luận, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến nhanh chóng, mang lại cả cơ hội và thách thức mới đối với Việt Nam và Lào.

Sự biến động của kinh tế thế giới, cạnh tranh chiến lược, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước và tội phạm xuyên quốc gia, đều tác động trực tiếp ngày càng lớn đến môi trường phát triển của mỗi nước.

Bối cảnh này càng làm nổi bật ý nghĩa quan trọng của “gắn kết chiến lược,” nghĩa là Việt Nam và Lào không chỉ kế thừa tình đoàn kết đã được hình thành từ lịch sử, mà còn cần phải kết nối nhau chặt chẽ hơn nữa trong việc định hình tương lai, trên cơ sở tôn trọng độc lập và tự chủ chính sách, lợi ích của mỗi nước và lợi ích chung của hai dân tộc.

Từ những năm tháng hai dân tộc sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh cứu nước, cho đến quá trình hợp tác xây dựng và phát triển đất nước, quan hệ giữa Việt Nam và Lào đã trải qua các giai đoạn lịch sử dài lâu, nhưng nền tảng của tình đoàn kết và sự tin cậy vẫn liên tục được giữ gìn và phát triển, tạo nền móng vững chắc để mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Lào phát triển ổn định, hiệu quả thực chất và mãi bền vững./.