Quan hệ Việt Nam - Lào được nuôi dưỡng từ nhân dân, doanh nghiệp hai nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thủ đô Vientiane - Ảnh: CP

Sáng 9/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thủ đô Vientiane.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết cộng đồng người Việt tại Lào hiện có khoảng 100.000 người, sinh sống, học tập và làm việc tại cả 18 tỉnh, thành của Lào.

Bà con cơ bản có cuộc sống ổn định, luôn đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau, có đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế-xã hội Lào và có tinh thần hướng về quê hương, đất nước, đồng thời là cầu nối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp - Ảnh: CP

Phát biểu tại cuộc gặp, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đã đề nghị phía Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt tiếp tục sinh sống ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại và đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

"Quan hệ Việt Nam - Lào không chỉ được vun đắp ở các cấp lãnh đạo mà phải được nuôi dưỡng từ nhân dân, từ cơ sở và từ chính sự gắn bó hiệu quả, chặt chẽ giữa cộng đồng, người dân, doanh nghiệp hai nước. Do đó, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đóng vai trò rất quan trọng. Mỗi bà con ta, bằng những việc làm cụ thể, vừa có thể đóng góp cho quê hương, vừa góp phần xây dựng đất nước Lào, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thông tin tới bà con về tình hình trong nước - Ảnh: CP

Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể, với khoảng hơn 100.000 người, cộng đồng người Việt tại Lào đã hội nhập tốt vào xã hội sở tại, luôn hướng về quê hương, đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau và có những đóng góp thiết thực cho xã hội Lào.

Đồng thời, Thủ tướng biểu dương các doanh nhân Việt Nam tại Lào cũng như các hội đoàn đã tích cực đầu tư, kinh doanh, tạo việc làm, tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng, hướng về quê hương và đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động hội nhập, tôn trọng pháp luật nước sở tại; giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quê hương, cội nguồn dân tộc và quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Thủ tướng và cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thủ đô Vientiane - Ảnh: CP

Đánh giá nước bạn Lào đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với nhiều cơ hội mở ra, Thủ tướng kêu gọi các doanh nhân, kiều bào tiếp tục năng động, sáng tạo, chủ động mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh và đẩy mạnh kết nối nền kinh tế hai nước.

Các hội đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường gắn kết cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thế hệ trẻ cần tích cực học tập, làm chủ khoa học-công nghệ và ngoại ngữ, trở thành những đại sứ trẻ góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Thủ tướng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp ngày càng thiết thực cho đất nước Việt Nam, cho sự phát triển của Lào và đặc biệt là vun đắp mối quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, sâu sắc và hiệu quả.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào, lên đường tới Phnom Penh để bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia - Ảnh: CP

Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sau sự kiện này, Thủ tướng và đoàn rời Vientiane, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào, lên đường tới Phnom Penh để bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia.