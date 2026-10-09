Quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia: Từ di sản lịch sử đến hợp tác thực chất

Cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia được thiên nhiên gắn kết bởi dải Trường Sơn hùng vĩ và dòng sông Mê Kông nặng phù sa. Sự gần gũi về địa lý cùng những tương đồng về văn hóa, lịch sử đã sớm đặt nền móng cho mối quan hệ đoàn kết truyền thống, gắn bó keo sơn giữa ba dân tộc.

Trong suốt lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, ba nước đã cùng chung một chiến tuyến, chia ngọt sẻ bùi, hy sinh vì sự nghiệp chung. Sự phối hợp chiến đấu, sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và máu xương của biết bao thế hệ người con ưu tú của ba dân tộc đã hòa quyện, tạo nên di sản lịch sử vô cùng giá trị. Di sản ấy không chỉ là niềm tự hào chung mà còn là tài sản chiến lược vô giá, là nền tảng vững chắc nhất cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.

Bước sang thời kỳ bình ổn và phát triển, truyền thống đoàn kết cách mạng trong quá khứ đã được cụ thể hóa thành động lực mạnh mẽ cho sự hợp tác thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc củng cố và phát triển mối quan hệ trọn nghĩa vẹn tình này, Lãnh đạo Cấp cao ba nước luôn duy trì các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên dưới nhiều hình thức linh hoạt.

(Ảnh: Báo Nhân Dân)

Chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng từ ngày 8-10/10 là một mốc son quan trọng, tiếp nối và khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam: luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ với hai nước láng giềng thân thiết. Chuyến thăm không chỉ nhằm triển khai các thỏa thuận cấp cao đã ký kết mà còn tạo thêm xung lực mới, đưa không gian hợp tác ba bên ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.

Trên không gian hợp tác hiện đại, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đang trở thành điểm sáng, đóng vai trò là động lực then chốt thúc đẩy sự gắn kết giữa ba nền kinh tế. Việt Nam liên tục duy trì vị thế là một trong những nhà đầu tư, đối tác thương mại hàng đầu tại Lào và Campuchia. Các dự án đầu tư của Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, viễn thông, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, tài chính - ngân hàng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống nhân dân địa phương ở Lào và Campuchia.

Đặc biệt, việc đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, logistics, kết nối năng lượng, thương mại biên giới và du lịch xuyên quốc gia đang mở ra những không gian phát triển mới. Dự án tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia tiếp tục chứng minh tính hiệu quả, trở thành mô hình hợp tác tiểu vùng điển hình, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và biến khu vực biên giới ba nước thành vùng đất của hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân cũng ghi nhận những bước tiến vượt bậc. Ba nước thường xuyên duy trì cơ chế hợp tác chặt chẽ trong việc bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Sự hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, các chương trình học bổng, giao lưu thanh niên và các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi đã giúp thế hệ trẻ ba nước hiểu rõ hơn về giá trị của lịch sử chung, từ đó không ngừng bồi đắp và truyền tiếp ngọn lửa hữu nghị cho các thế hệ mai sau.

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang trải qua những biến động, việc củng cố sự tin cậy chính trị và gia tăng hợp tác thực chất giữa Việt Nam, Lào và Campuchia càng trở nên có ý nghĩa chiến lược. Ba nước tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, Liên Hợp Quốc, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của mỗi nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực cũng như trên thế giới.

Chuyến thăm Lào và Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là minh chứng sinh động cho quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc nâng tầm mối quan hệ đối tác ba bên. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể khẳng định rằng, di sản lịch sử chính là cội nguồn sức mạnh, còn hợp tác thực chất chính là chìa khóa mở ra tương lai bền vững. Trên nền tảng vững chắc đó, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa Việt Nam, Lào và Campuchia nhất định sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân ba nước và đóng góp tích cực vào sự phát triển phồn vinh của toàn khu vực.