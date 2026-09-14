Quan hệ Việt Nam-Campuchia: Tài sản chung quý báu, cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp, truyền lại

Hội thảo “60 năm quan hệ Campuchia-Việt Nam: Từ tình hữu nghị truyền thống đến quan hệ đối tác vì phát triển chung”. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Ngày 14/9, Viện Quan hệ quốc tế Campuchia (IRIC) thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), Viện Quan hệ quốc tế về Quốc phòng (IDIR) thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội cựu lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam (CAVA) phối hợp tổ chức Hội thảo “60 năm quan hệ Campuchia-Việt Nam: Từ tình hữu nghị truyền thống đến quan hệ đối tác vì phát triển chung”.

Sự kiện diễn ra tại trụ sở IRIC ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Tiến sĩ Chhort Bunthang, Phó Viện trưởng IRIC và Đại tá Trần Hoài Nam, Phó Viện trưởng IDIR đồng chủ trì. Diễn giả và khách mời của sự kiện là giới chức, các nhà nghiên cứu, nhà báo uy tín hàng đầu của Việt Nam và Campuchia về quan hệ hai nước và các vấn đề khu vực.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Viện trưởng IDIR Trần Hoài Nam nhấn mạnh, hội thảo được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Việt Nam và Campuchia đang hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Đây là dịp để hai bên cùng nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, đánh giá khách quan những thành tựu và vấn đề còn tồn tại, đồng thời trao đổi về những định hướng nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Phó Viện trưởng IDIR Trần Hoài Nam (bên trái) và Phó Viện trưởng IRIC Chhort Bunthang đồng chủ trì hội thảo. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Phó Viện trưởng IRIC, Tiến sĩ Chhort Bunthang cũng khẳng định ý nghĩa tham vấn chiến lược của diễn đàn lần này, nhằm chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Campuchia và Việt Nam (24/6/1967-24/6/2027).

Tiến sĩ Chhort Bunthang nhấn mạnh, với tư cách là các nhà nghiên cứu, giới học giả hai nước luôn tôn trọng lịch sử khách quan bằng việc dựa trên các ghi chép và diễn giải của các sự kiện, tài liệu, nghị định thư và phương pháp luận, đồng thời tôn trọng sự khác biệt trong nhận thức và phát hiện, nhưng vẫn đặt tinh thần đoàn kết và sự thật lên làm nền tảng.

Sau thời gian trao đổi cởi mở, nghiêm túc, thẳng thắn và mang tính xây dựng, các diễn giả và đại biểu tham dự hội thảo “60 năm quan hệ Campuchia-Việt Nam: Từ tình hữu nghị truyền thống đến quan hệ đối tác vì phát triển chung” đã cung cấp nhiều thông tin quý báu, cách tiếp cận và kiến nghị có giá trị.

Hội thảo thống nhất đánh giá quan hệ Việt Nam-Campuchia là mối quan hệ láng giềng có nền tảng lịch sử sâu sắc, được xây dựng bằng công sức và sự hy sinh của nhiều thế hệ. Đây là tài sản chung quý báu, cần được hai nước tiếp tục gìn giữ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Các diễn giả tại hội thảo. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Các đại biểu cho rằng, quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Những kết quả này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho nhân dân hai nước mà còn đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của tiểu vùng Mekong và Cộng đồng ASEAN.

Các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn và thách thức trong quan hệ song phương; nhấn mạnh hợp tác trong thời gian tới cần vừa kế thừa nền tảng hữu nghị truyền thống, vừa đáp ứng các nhu cầu phát triển mới của hai nước.

Tại sự kiện, đại diện của IDIR và IRIC cho biết sẽ cùng các bên liên quan tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu và biên soạn cuốn sách chung về 60 năm quan hệ Campuchia-Việt Nam (1967-2027), kỳ vọng cuốn sách sẽ góp phần lan tỏa hơn những thành quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước và gợi mở những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai bên trong giai đoạn mới.