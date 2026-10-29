Quan hệ Việt Nam - Bỉ có xung lực phát triển rõ nét

Đây là nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Hương Trà tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam diễn ra tối 28/10 tại thủ đô Brussels.

Đại sứ Nguyễn Hương Trà (thứ 2, phải sang) đón Thượng nghị sĩ Andries Gryffroy, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, Chủ tịch Liên minh Bỉ - Việt (BVA) tới dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Tùng/PV TTXVN tại Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 có sự tham dự của có nhiều chính khách và nhà ngoại giao có quan hệ gắn bó với Việt Nam, trong đó có ông Andries Gryffroy - Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ và Chủ tịch Liên minh Bỉ - Việt (BVA); ông Piet Steel, Đại sứ đầu tiên của Bỉ tại Việt Nam; các cựu Đại sứ Bỉ Peter Claes và Pierre Cartuyvels; ông Dominic Porter thuộc Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) và bà Veronika Musilova thuộc Hội đồng châu Âu. Tham dự sự kiện còn có đông đảo khách mời và bạn bè quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Hương Trà phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, tối 28/10/2026 tại Brussels. Ảnh: Duy Tùng/PV TTXVN tại Bỉ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Hương Trà khẳng định năm 2026 là một năm rất đặc biệt đối với Việt Nam. Theo Đại sứ, Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 1 năm nay. Đại hội đã đánh giá những thành tựu sau 40 năm Đổi mới và tái khẳng định tầm nhìn chiến lược trong việc tiếp tục công cuộc Đổi mới, song song là đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Đại sứ nhấn mạnh, sau 4 thập niên Đổi mới, Việt Nam ngày càng được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là một nền kinh tế phát triển năng động và cởi mở. Việt Nam cũng là điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn, là thành viên tích cực đóng góp vào hòa bình, an ninh quốc tế cũng như tham gia giải quyết các thách thức toàn cầu mới nổi.

Đại sứ Nguyễn Hương Trà cùng Thượng nghị sĩ Andries Gryffroy, Phó Chủ tịch Thượng viện Bỉ và ông Dominic Porter thuộc Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) cắt bánh mừng 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: Duy Tùng/PV TTXVN tại Bỉ

Trong quan hệ với Bỉ, Đại sứ Nguyễn Hương Trà nhận định năm 2026 là "dấu mốc lịch sử". Trong chuyến thăm chính thức Bỉ vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã có cuộc hội kiến riêng với Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng hội đàm thực chất với Thủ tướng Bỉ, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện và lãnh đạo các vùng của Bỉ. Đại sứ nhắc lại chuyến thăm cấp Nhà nước lịch sử của Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ tới Việt Nam vào tháng 4/2025.

Theo đại sứ, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã "củng cố lòng tin chính trị và mở ra những cơ hội mới để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Bỉ". Hai chuyến thăm cấp cao liên tiếp trong vòng chưa đầy hai năm cho thấy quan hệ song phương đang có xung lực rõ rệt.

Đại sứ Nguyễn Hương Trà (thứ 5, trái sang) cùng các đại biểu nắm tay theo phong cách ASEAN tại lễ kỷ niệm, thể hiện tinh thần đoàn kết và hữu nghị. Ảnh: Duy Tùng/PV TTXVN tại Bỉ

Đối với quan hệ Việt Nam - EU, 2026 cũng là một năm rất đặc biệt. Đại sứ Nguyễn Hương Trà cho biết, tiếp nối dấu mốc chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tới Việt Nam, chuyến thăm EU vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và lòng tin chính trị. Chuyến thăm cũng tạo ra những khuôn khổ hợp tác mới giữa Việt Nam và EU.

Về quan hệ Việt Nam - Luxembourg, Đại sứ cho biết hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược về tài chính xanh. Trọng tâm là kết nối các định chế tài chính của Luxembourg với hệ sinh thái của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Đông đảo khách mời là quan chức Bỉ, EU, đại diện ngoại giao đoàn và bạn bè quốc tế dự lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại Brussels. Ảnh: Duy Tùng/PV TTXVN tại Bỉ

Đại sứ Nguyễn Hương Trà khẳng định những thành tựu này có được nhờ lòng yêu nước và nỗ lực không mệt mỏi của hàng triệu người Việt Nam trong nước và ở nước ngoài. Tuy vậy, Việt Nam không thể đi xa đến thế nếu thiếu sự ủng hộ, khích lệ và hợp tác của cộng đồng quốc tế, trong đó có tình hữu nghị tin cậy và sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Bỉ, Luxembourg cùng các nước thành viên EU. Mượn câu ngạn ngữ "Muốn đi nhanh, hãy đi một mình; muốn đi xa, hãy đi cùng nhau", Đại sứ bày tỏ tin tưởng về chặng đường phía trước. Việt Nam, Bỉ và các nước thành viên EU sẽ tiếp tục sát cánh, phát huy thế mạnh của nhau, cùng chung tay bảo vệ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Liên hợp quốc. Các bên cũng sẽ thúc đẩy hợp tác đa phương và nâng cao khả năng chống chịu trước một thế giới biến động nhanh chóng.