Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Thụy Sĩ

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Thụy Sĩ trong ASEAN.

Kim ngạch thương mại song phương tăng đều qua các năm: năm 2024 đạt 822 triệu USD; năm 2025 đạt 1,04 tỷ USD; 9 tháng năm 2026 đạt 806 triệu USD. Thụy Sĩ ngày càng coi trọng vai trò của Việt Nam, đặc biệt là vị thế hội nhập sâu rộng của Việt Nam sau khi ký kết FTA với Liên minh châu Âu (EU).

Thời gian qua, hai bên đã tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA - gồm 4 nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein)./.