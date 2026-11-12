Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Nga

Thương mại song phương Việt Nam-Nga lấy lại đà tăng trưởng tích cực. Số liệu từ Hải quan Việt Nam cho thấy, năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 4,77 tỷ USD, tăng 3,92% so với năm 2024.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, thương mại song phương đạt 4,46 tỷ USD, tương đương 93,5% kim ngạch cả năm 2025, trong đó Việt Nam xuất khẩu 1,83 tỷ USD và nhập khẩu 2,63 tỷ USD./.