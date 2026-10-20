Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Đan Mạch

Trong khối Liên minh châu Âu (EU), Đan Mạch là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Đan Mạch coi Việt Nam là đối tác quan trọng, là nền kinh tế phát triển năng động nhất ở Đông Nam Á và là một trong những địa bàn đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp Đan Mạch tại khu vực.

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương trong năm 2025 đạt 720,95 triệu USD; 9 tháng năm 2026 đạt 672,6 triệu USD.

Từ khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được đưa vào thực thi (từ ngày 1/8/2020) đã góp phần phát triển hơn nữa các cơ hội kinh doanh giữa Đan Mạch và Việt Nam, đồng thời tạo dòng chảy thương mại lớn mạnh./.