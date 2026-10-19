Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch: Hơn nửa thế kỷ phát triển tốt đẹp

Chuyến thăm lần này là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Đan Mạch của một Tổng Bí thư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh năm 2026 là năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/11/1971 - 25/11/2026).

Dữ liệu: Bộ Ngoại giao, TTXVN

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên trong chuyến công du châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong tháng 10.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, trong thời gian từ ngày 19 đến 24/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly sẽ thăm cấp Nhà nước đến Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ.

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.