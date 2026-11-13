Quan hệ Nga - Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng nay, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã dự và có bài phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam. Phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga khẳng định, tình hữu nghị Việt Nam – Nga sẽ ngày càng bền chặt, mang lại thịnh vượng cho người dân hai nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quan-he-nga-viet-nam-se-tiep-tuc-dat-duoc-nhung-thanh-tuu-moi-24626111319384821.htm