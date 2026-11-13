Quan hệ Nga - Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới

Tại xã Mỏ Vàng, việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực của cấp ủy, chính quyền, nhất là vai trò tiên phong của người đứng đầu trong giải quyết những nhiệm vụ khó, việc mới, việc phát sinh từ cơ sở.