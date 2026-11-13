Quan hệ Nga - Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới

Chủ tịch Hội đồng LB, Quốc hội LB Nga Valentina Matviyenko bày tỏ vui mừng được một lần nữa đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, đồng thời chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được tổ chức vào ngày 18-11.

Chủ tịch Hội đồng LB, Quốc hội LB Nga đánh giá cao việc Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ mà LB Nga (trước đây là Liên Xô) đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh chống xâm lược. Sau khi Việt Nam được giải phóng hoàn toàn, hàng nghìn kỹ sư, công nhân xây dựng, bác sĩ, nhà khoa học Liên Xô đã giúp khôi phục nền kinh tế và các lĩnh vực xã hội. Bà Valentina Matviyenko cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đang thực hiện đường lối, chính sách độc lập, tự chủ, dựa trên lợi ích của nhân dân. Dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin, bà nhận định những kết quả ấn tượng mà Việt Nam đạt được chứng minh rằng những người đã chiến đấu vì độc lập của đất nước không chiến đấu uổng công, những hy sinh ấy không vô ích.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Chủ tịch Hội đồng LB, Quốc hội LB Nga Valentina Matviyenko cũng điểm lại quan hệ hai nước, nhất là kể từ năm 2001 khi Tổng thống Vladimir Putin thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam, trong đó Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược được ký kết. Năm 2012, quan hệ hai nước được nâng lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện. Hai nước luôn duy trì đối thoại chính trị thường xuyên ở cấp cao và cấp cao nhất. Sự kiện trọng tâm của năm nay là chuyến thăm cấp Nhà nước tới LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 9-2026)...

Về hợp tác giữa các nghị sĩ, Chủ tịch Hội đồng LB, Quốc hội LB Nga nhắc lại chuyến thăm đầu tiên của đại biểu Quốc hội Việt Nam tới Liên Xô cách đây 70 năm. Hiện nay, quan hệ liên nghị viện đang được mở rộng tích cực và ngày càng đi vào chiều sâu.

Bà Valentina Matviyenko nhận định, Việt Nam với tư cách một quốc gia có chủ quyền thực sự, ủng hộ sự bình đẳng trong quan hệ quốc tế. Hai nước cũng chia sẻ cách tiếp cận trong việc hình thành môi trường số an toàn và có chủ quyền. Phía Nga cũng ghi nhận tầm quan trọng của việc Việt Nam trở thành quốc gia đối tác của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) năm 2025, đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN, trong đó có phát triển đối thoại Nga - ASEAN.

Bà Valentina Matviyenko cũng điểm lại hợp tác giữa hai nước trong những lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch và hợp tác địa phương…

Chủ tịch Hội đồng LB, Quốc hội LB Nga nhấn mạnh, nền tảng vững chắc của hợp tác Nga - Việt là sự tương tác tích cực giữa các địa phương hai nước như hội đồng hợp tác giữa Moscow và Hà Nội, giữa Saint Petersburg và TP Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ chuyến thăm, bốn thỏa thuận liên địa phương đã được ký kết; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Chiến thắng tại Moscow ký thỏa thuận hợp tác, góp phần gìn giữ di sản, ký ức lịch sử chung của hai nước.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Hội đồng LB, Quốc hội LB Nga Valentina Matviyenko bày tỏ tin tưởng tình hữu nghị Nga - Việt Nam sẽ ngày càng bền chặt, mang lại thịnh vượng cho người dân hai nước. Dẫn câu tục ngữ Việt Nam “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, bà Valentina Matviyenko tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục bước đi trên con đường đúng đắn và cùng nhau đạt được những thành tựu mới.

* Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng LB, Quốc hội LB Nga Valentina Matviyenko đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

* Trưa 13-11, Chủ tịch Hội đồng LB, Quốc hội LB Nga Valentina Matviyenko rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.