Quan hệ Nga-Iran cao nhất lịch sử, quyết tâm mở rộng hợp tác toàn diện

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (phải) và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov hội đàm tại Tehran ngày 19/10. (Nguồn: Fars News)

Ngày 19/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã hội đàm tại Tehran, tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi khẳng định, Iran và Nga chưa bao giờ hợp tác chặt chẽ như hiện nay. Hai bên thảo luận việc mở rộng hợp tác kinh tế, hạt nhân và trao đổi quan điểm về các vấn đề từ châu Âu đến Tây Á, trong đó có Ukraine, Palestine, Lebanon và Yemen.

Tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Lavrov khẳng định, Moscow không có ý định từ bỏ việc thực hiện các thỏa thuận kinh tế và đầu tư với Tehran, bất chấp tình hình phức tạp.

Theo hãng tin TASS, các chuyên gia Nga đang trở lại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Hai bên cũng đánh giá có nhiều triển vọng hợp tác trong lĩnh vực khai thác và vận chuyển dầu khí.

Về kết nối giao thông, ông Lavrov cho biết, nhà thầu Nga sẽ tiếp tục khảo sát kỹ thuật tuyến đường sắt Rasht–Astara và khởi công sau khi Iran hoàn tất các thủ tục cần thiết. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối vận tải giữa hai nước.

Theo Ngoại trưởng Araghchi, cuộc hội đàm đạt kết quả tích cực, nhấn mạnh việc triển khai Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra những bước phát triển mới trong quan hệ song phương. Ông Lavrov cũng khẳng định Hiệp ước là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác.

Về tình hình khu vực, ông Araghchi tuyên bố, Iran hoan nghênh mọi sáng kiến thúc đẩy an ninh dựa trên năng lực của các nước trong khu vực và cơ chế an ninh tập thể, không có sự hiện diện hoặc can thiệp của lực lượng nước ngoài.

Ông cho rằng, các cuộc xung đột gần đây cho thấy sự hiện diện của lực lượng nước ngoài và các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ các nước trong khu vực không những không giúp bảo đảm an ninh mà còn trở thành trở ngại đối với an ninh của họ.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nhấn mạnh, Tehran sẵn sàng tham vấn và hợp tác với các nước trong khu vực nhằm xây dựng một khuôn khổ an ninh toàn diện do chính các nước trong khu vực thiết kế và tham gia, phục vụ lợi ích của họ.

Cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng cũng đề cập những diễn biến tại biển Caspi và tình hình Afghanistan, trong đó Tehran và Moscow có chung quan điểm. Ông Araghchi đồng thời khẳng định hai nước phản đối “chủ nghĩa đơn phương hiếu chiến”, đồng thời cam kết phối hợp thông qua các thể chế và diễn đàn quốc tế nhằm củng cố chủ nghĩa đa phương.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về Vùng Vịnh, Kavkaz, châu Âu, Ukraine, Palestine và Yemen. Ông Araghchi cho rằng, các vấn đề khu vực cần được giải quyết bằng biện pháp chính trị thay vì quân sự, đồng thời nhấn mạnh hợp tác Nga–Iran có thể đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy ổn định.

Về phần mình, ông Lavrov tái khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục tự do hàng hải tại Vùng Vịnh và eo biển Hormuz. Hai nước cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc, Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Ông Lavrov đến Tehran ngày 19/10 trong chuyến thăm làm việc, sau khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng chung Nga–Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược tại Bahrain.