Quan hệ Israel - Anh căng thẳng vì tranh cãi ngoại giao

Diễn biến này đánh dấu bước leo thang đáng kể trong quan hệ song phương vốn liên tục xấu đi thời gian gần đây do những bất đồng liên quan Gaza và Bờ Tây.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trang tin Ynet ngày 5/10 đưa tin Đại sứ Anh tại Israel Simon Walters đã chuyển thông điệp tới phía Israel rằng nếu quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán được thực hiện, London sẽ đáp trả theo nguyên tắc tương ứng, tức một nhà ngoại giao Israel sẽ bị trục xuất khỏi Anh đối với mỗi nhà ngoại giao Anh buộc phải rời Đông Jerusalem.

Tổng lãnh sự quán Anh tại Jerusalem hiện có 27 nhà ngoại giao và hoạt động độc lập với Đại sứ quán Anh tại Israel. Cơ quan này phụ trách quan hệ của London với phía Palestine tại Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza, bao gồm các vấn đề chính trị, kinh tế, an ninh và lãnh sự. Quyết định của Israel đóng cửa cơ quan này và thu hồi tư cách ngoại giao của nhân viên dự kiến có hiệu lực ngày 8/10.

Căng thẳng bắt nguồn từ việc Chính phủ Anh thời gian gần đây gia tăng sức ép đối với Israel liên quan chính sách tại Bờ Tây. London cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư Israel, đồng thời áp đặt trừng phạt đối với một số cá nhân và doanh nghiệp mà Anh cho là hỗ trợ, tạo điều kiện hoặc hưởng lợi từ hoạt động định cư. Anh coi các khu định cư Israel tại Bờ Tây là trái luật pháp quốc tế, trong khi Israel bác bỏ quan điểm này.

Đáp lại, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar công bố một loạt biện pháp nhằm vào Anh, trong đó đáng chú ý nhất là đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Đông Jerusalem. Israel cũng loại đại diện Anh khỏi trung tâm điều phối viện trợ quốc tế cho Gaza tại thành phố Kiryat Gat, chấm dứt sự tham gia của Anh trong hoạt động huấn luyện lực lượng an ninh của Chính quyền Palestine tại Bờ Tây và cấm 12 quan chức dân cử cùng một số công dân Anh nhập cảnh.

Theo Ynet, London ban đầu tránh công khai các biện pháp trả đũa với hy vọng có thể giải quyết bất đồng thông qua các kênh ngoại giao. Tuy nhiên, khi thời hạn đóng cửa Tổng lãnh sự quán đến gần, Anh đã đưa ra cảnh báo cụ thể về việc trục xuất 27 nhà ngoại giao Israel. Nếu được thực hiện, động thái này có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của Đại sứ quán Israel tại London do tổng số nhà ngoại giao tại đây không cao hơn nhiều so với con số 27.