Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch phát triển ngày càng sâu rộng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz, tại Hà Nội, chiều 15/6/2026. Ảnh tư liệu: Thống Nhất/TTXVN

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại châu Âu đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch, Nguyễn Lê Thanh, về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm này.

Đại sứ Nguyễn Lê Thanh khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một Tổng Bí thư Việt Nam tới Đan Mạch và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước duy nhất mà Đan Mạch đón trong năm 2026. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao và trong bối cảnh hợp tác giữa hai nước đang phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Chuyến thăm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam – Đan Mạch lên tầm cao mới.

Trước hết, chuyến thăm là dịp để hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao đã được vun đắp trong hơn nửa thế kỷ qua. Từ một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1971, Đan Mạch đã trở thành một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu. Quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và mở rộng, thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác Chiến lược Xanh năm 2023. Trên nền tảng đó, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định những định hướng lớn cho hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Thứ hai, chuyến thăm tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp với những ưu tiên và yêu cầu phát triển của mỗi nước. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đây là những lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh. Hai nước có nhiều tiềm năng bổ trợ, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác từ chia sẻ kinh nghiệm, chính sách sang đầu tư, nghiên cứu và phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra những sản phẩm, giải pháp và động lực tăng trưởng mới.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh. Ảnh: TTXVN phát

Thứ ba, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Đan Mạch về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai nước chia sẻ tầm nhìn chung về một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giải quyết những thách thức chung. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục trao đổi, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở mỗi khu vực cũng như trên thế giới.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng, thành công của chuyến thăm quan trọng này sẽ tạo thêm xung lực mạnh mẽ, đưa hợp tác hai nước phát triển lên tầm cao mới, ngày càng sâu sâu rộng và hiệu quả. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò và tầm quan trọng ngày càng lớn của quan hệ Việt Nam – Đan Mạch trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.